Na povrch vyplávali nové údaje, ktoré spájajú covid-19 s psíkmi medvedíkovitými z trhu v čínskom meste Wuchan. Tento významný dôkaz svedčí v prospech hypotézy, že vírus vznikol vo voľnej prírode, a nie v laboratóriu. Podľa agentúry Bloomberg o výsledkoch štúdie informoval jeden z vedcov, ktorý v Číne skúmal pôvod pandémie.

K zberu vzoriek použitých pri novej analýze došlo v januári 2020 na trhu Chua-nan v čínskom meste Wuchan. Práve tu úrady začiatkom pandémie zaznamenali mnoho včasných prípadov nákazy. Vedci vo vzorkách našli genetické dôkazy o víruse s DNA psíka medvedíkovitého.

Táto skutočnosť vedcom naznačuje, že tieto cicavce boli vírusom nakazené. Psíky medvedíkovité sa v Číne predávajú na trhoch s jedlom a sú známe svojou náchylnosťou na koronavírusy, dodal virológ a infektológ Dominic Dwyer, ktorý bol súčasťou spoločnej misie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2021 skúmajúcej pôvod ochorenia covid-19.

„Ešte nemôžeme zakričať ‚heuréka‘, no aj tak ide o celkom veľký pokrok,“ tvrdí Dwyer na margo objavu. Vedci sa z výsledkov síce nedozvedeli, ako sa vírus dostal do organizmu psíkov medvedíkovitých či ako sa dostal do človeka, no podľa Dwyera ich stále možno považovať za dôležitý nepriamy dôkaz. Materiál pre analýzu pochádzal z tých častí trhu, kde došlo k nákaze.

Nové zistenia prispejú k snahám o rozlúsknutie pôvodu smrtiaceho vírusu, okolo ktorého sa strhla vášnivá geopolitická hra na vinníka. Niektoré skupiny vrátane amerického ministerstva pre energetiku a FBI podporujú hypotézu, že vírus SARS-CoV-2 pochádza z čínskeho laboratória. Najnovšia štúdia však svedčí v prospech zvieracieho pôvodu, dodáva Dwyer. Vedci už v súvislosti s pôvodom koronavírusu skúmali aj netopiere či šupinavce.