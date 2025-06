Firmy ponúkajú okrem štandardných benefitov ako dovolenka navyše či možnosť práce z domu aj tie netradičné. Patria medzi ne masáže, herňa či firemná škôlka. Týmito benefitmi sa snažia odlíšiť od konkurencie, ale aj prilákať zamestnancov naspäť na pracovisko. Informovala o tom spoločnosť Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.sk.

„Necelých 50 ponúk na portáli Profesia.sk tento rok uvádzalo medzi benefitmi pre zamestnancov stolný futbal, viac ako 500-krát bola uvedená hracia miestnosť. Zamestnanci a zamestnankyne sa tak môžu na pár minút odreagovať od práce, tento druh benefitu tiež pomáha pri sedavých zamestnaniach,“ uviedla spoločnosť.

Zamestnávatelia tento rok uviedli takmer v 2 000 pracovných ponukách ako benefit aj nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a podobné množstvo firiem spomenulo masáže. V dvoch percentách spoločnosti ponúkali ovocie a vo vyše 570 inzerátoch našli uchádzači o zamestnanie aj možnosť sabatikalu, teda pracovného voľna bez toho, aby dal zamestnanec výpoveď.

Jedným z firemných benefitov je tiež firemná škôlka pre rodičov alebo príspevok na ňu, čo ponúkalo takmer 600 inzerátov. Firemnú škôlku považuje podľa spoločnosti za dôležitú 31 percent pracujúcich na Slovensku. V prevencii pred vyhorením najviac pomáha benefit v podobe sabatikalu, čo zamestnávatelia poskytujú po odpracovaní stanoveného počtu rokov. Spomedzi tohtoročných 570 ponúk, ktoré uvádzali túto výhodu, bolo až 73 percent z IT sektora, no poskytujú ju aj v obchode a manažmente.

Najčastejšie nájdu uchádzači o prácu z IT oblasti, ekonomiky, obchodu, výroby a administratívy benefity, ktoré majú podporiť zdravie pracovníkov, a to v podobe ovocia, zeleniny, masáží a nadštandardnej zdravotnej starostlivosti. Na základe údajov portálu Platy.sk mali za posledný rok nadštandardnú zdravotnú starostlivosť k dispozícii 4,3 percenta pracujúcich ľudí na Slovensku.

„Benefity na chvíľkové odreagovanie od práce, ako stolný futbal a hraciu miestnosť, poskytujú najčastejšie v IT sektore, zdravotníctve, ekonomike, manažmente a administratíve. Pomoc rodičom so starostlivosťou o deti v podobe táboru, firemnej škôlky či príspevku na škôlku ponúkajú najčastejšie na pozíciách v obchode, zdravotníctve, IT, ekonomike a vo farmaceutickom priemysle,“ dodala spoločnosť.