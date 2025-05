Slovákom chýba v krajine najmä ľudskosť. V prieskume pri príležitosti Európskeho týždňa verejného zdravia to uviedlo 70 percent ľudí. Ako najväčšiu hrozbu pre psychickú pohodu vnímajú obyvatelia ekonomicky tlak a politickú situáciu. Polovica z nich sa cíti vyčerpane, vyplýva z prieskumu.

Viac ako 60 percent respondentov povedalo, že by svoje duševné zdravie ohodnotili ako dobré alebo výborné. Išlo o pozitívne pocity ako pokoj (51,9 percenta), vďačnosť (42 percent), šťastie (32,8 percenta) a nadšenie (18,3 percenta).

Pocit celkového vyčerpania

„U každého druhého človeka sa nám dostal do popredia pocit celkového vyčerpania,“ poznamenala Zuzana Katreniaková z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a zo Slovenskej asociácie verejného zdravia. Okrem vyčerpania podľa nej prevládal u respondentov stres (44,1 percenta), smútok (28,5 percenta), úzkosť (21,2 percenta), osamelosť (18,8 percenta) a depresívne pocity (16,5 percenta).

„Najviac nám vystupuje do popredia generácia mladých ľudí do 29 rokov, čo sú mladí pracujúci alebo študujúci ľudia, čo je mladá produktívna generácia, a už teraz deklarujú takéto pocity. Mali by sme to brať ako varovný signál,“ skonštatovala Katreniaková. Ako príčiny negatívnych pocitov uviedli ľudia sledovanie aktuálneho diania a informácií v médiách.

Absentujú benefity v práci

Medzi hlavné faktory, ktoré negatívne vplývajú na duševné zdravie Slovákov, patria podľa prieskumu ekonomická situácia a inflácia. Za najviac ohrozujúce ich označilo 48,5 percenta respondentov. Nasleduje politická situácia na Slovensku (34,4 percenta) a vojnové konflikty (24,4 percenta).

Katreniaková zároveň poukázala, že zamestnávatelia neponúkajú svojim zamestnancom benefity v oblasti duševného zdravia. Niektorí poskytujú oddychové zóny vo firme, prednášky o duševnom zdraví, konzultácie so psychológom či psychológa priamo na pracovisku, sabatikal, príspevok na psychologickú pomoc alebo skríningy duševného zdravia. Viac ako 66 percent uviedlo, že zamestnanci nemajú žiadne benefity v tejto oblasti. Zamestnanci by najviac chceli od zamestnávateľov sabatikal (29,4 percenta).

Prieskum vykomala agentúra MNFORCE v máji 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.