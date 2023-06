Ministerstvo financií SR nesúhlasí s poslaneckým návrhom skupiny poslancov okolo Juraja Šeligu na väčšie sprístupnenie mimoriadnych splátok hypoték. Cieľom návrhu je umožniť spotrebiteľom bezplatne raz za kalendárny mesiac požiadať o predčasné splatenie úveru na bývanie alebo jeho časti, ak kumulatívna výška predčasných splátok v kalendárnom roku nepresiahne 30 percent istiny úveru počas kalendárneho roka. V súčasnosti platná právna úprava zakazuje veriteľovi požadovať od spotrebiteľa akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie úveru na bývanie nepresiahne výšku 20 percent istiny tohto úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Rezort financií má za to, že miera flexibility splácania úverov na bývanie pred lehotou splatnosti zo strany spotrebiteľov je už v súčasnosti na vysokej úrovni. Podotýka, že spotrebiteľ môže predčasne splatiť úver na bývanie bez úhrady nákladov veriteľa, a to v súvislosti s uplynutím dohodnutej doby fixácie úrokovej sadzby, pri zmene úrokovej sadzby alebo jedenkrát ročne v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia úverovej zmluvy, ak predčasné splatenie úveru nepresiahne 20 percent istiny úveru. Ak by mali spotrebitelia podľa poslaneckého návrhu právo uskutočniť splátku každý jeden kalendárny mesiac, veritelia by boli podľa ministerstva vystavení výrazným problémom pri aplikácii nových ustanovení v praxi. Riziko je najmä v tom, že výšky takýchto predčasných splátok môžu byť rôzne, či nepravidelné a veritelia budú mať problém v nastavení splátkového kalendára.