Minister financií Ladislav Kamenický nie je presvedčený, že by malo dôjsť k zmene v transakčnej dani, informoval Andrej Danko po rokovaní s Kamenickým.

„Hľadám podporu ministra financií, chcem presvedčiť Roberta Fica, že živnostníci by nemali platiť transakčnú daň. Dávame aj priestor ministerstvu financií na vylepšenie zákona,“ uviedol Danko s tým, že Kamenický potrebuje čas na diskusiu. Ak by prešlo prvé čítanie k návrhu, „nerozbije“ to podľa neho štátny rozpočet.

Danko sa ohradil, že návrh SNS na zmeny v transakčnej dani nie je porušením koaličnej zmluvy, pretože ho podali samostatne bez podpory akejkoľvek opozičnej strany.

Ak by došlo k zrušeniu transakčnej dane, vie si predstaviť opatrenie s lepším prenosom dane z pridanej hodnoty, adresnosti dane z nehnuteľností či pri výdavkoch štátu. „Peniaze v štáte sú, iba sa strácajú na mnohých neadresných veciach,“ uzavrel Danko.