Rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú veterná a solárna, môže z dlhodobého hľadiska znížiť spotrebiteľom účty za elektrinu, potvrdila štúdia Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

Náklady na výrobu elektrickej energie v EÚ by mohli do roku 2030 klesnúť až o 57 percent v porovnaní s rokom 2023, ak by sa dovtedy splnili ciele Európskej únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V krátkodobom horizonte by mohli náklady vzrásť v dôsledku investícií do zvýšenia flexibility európskej elektrickej siete, z dlhodobého hľadiska by však spotrebitelia mohli peniaze ušetriť, tvrdí EEA.

Rozšírenie obnoviteľných zdrojov by podľa štúdie zvýšilo aj energetickú nezávislosť členských štátov EÚ a podporilo prechod na čistý priemysel. Potrebné je aj zrýchlenie elektrifikácie vykurovania, dopravy a priemyslu.

EÚ už podľa štúdie v sektore elektrickej energie dokázala, že je schopná odkloniť sa od fosílnych palív, a tým výrazne znížiť svoje emisie oxidu uhličitého. Pokrok v dekarbonizácii vykurovania a dopravy, kde dominuje plyn a ropa, je však pomalší.