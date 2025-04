Blok nemeckých kresťanskodemokratických strán CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) vytvoria vládnu koalíciu, potvrdil budúci kancelár Friedrich Merz. Vyhlásil, že budúca vláda bude reformovať a investovať, aby Nemecko zostalo stabilné, bezpečnejšie a opäť hospodársky silnejšie.

Merz sa zaviazal do značnej miery ukončiť nelegálnu migráciu. Prisľúbil prísne hraničné kontroly a repatriačnú ofenzívu zameranú na osoby, ktoré sa v krajine zdržiavajú nelegálne. Podľa koaličnej dohody bude budúca vláda naďalej podporovať Ukrajinu a spolupracovať so Spojenými štátmi americkými.

Koaličné rokovania sa začali niekoľko týždňov po predčasných voľbách z 23-tieho februára, v ktorých zvíťazil blok CDU/CSU so ziskom 28,5 percenta hlasov. SPD zaznamenala najhorší povojnový výsledok so ziskom 16,4 percenta hlasov. Prepadla sa až na tretie miesto za Alternatívu pre Nemecko (AfD), ktorú podporilo 20,8 percenta voličov a v percentuálnom vyjadrení si zdvojnásobila voličskú podporu. S AfD však ostatné parlamentné strany odmietajú spolupracovať, označujúc ju za krajnú pravicu a hrozbu pre demokraciu.

Vznik novej vlády urýchlili kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti so zavádzaním vysokých ciel a jeho postoj k vojne na Ukrajine. Merz chce byť čo najrýchlejšie schopný reagovať na nové výzvy.

Kresťanskí demokrati presadzovali program znižovania daní pre podniky a redukciu sociálnych dávok pre nezamestnaných a migrantov, spolu s tvrdšími zásahmi na hraniciach. SPD sa v oblasti migrácie prikláňala k umiernenejšej politike, pričom požadovala vyššie dane pre ľudí s najvyššími príjmami.

Konečnú dohodu musia schváliť delegáti straníckeho zjazdu CDU a väčšina z približne 350-tisíc členov SPD. Šéf kresťanských demokratov Friedrich Merz si želal vytvorenie kabinetu do veľkonočných sviatkov. Do funkcie by ho mohol parlament potvrdiť možno už začiatkom mája.