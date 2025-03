Dve strany, ktoré majú vytvoriť budúcu nemeckú vládu, sa dohodli na výraznom sprísnení migračnej politiky. Ide o reakciu na najlepší volebný výsledok krajnej pravice od konca druhej svetovej vojny, vyplýva z návrhu koaličného textu, ktorý získal Politico.

Stredopravicoví kresťanskí demokrati (CDU/CSU) budúceho kancelára Friedricha Merza a stredoľavá Sociálnodemokratická strana (SPD) schválili sériu opatrení, ktoré budú tvoriť základ vládnej politiky na nasledujúce štyri roky.

Patria medzi ne výrazné zvýšenie kapacít na zadržiavanie migrantov pred deportáciou, dvojročné pozastavenie zlučovania rodín migrantov, rozšírenie zoznamu bezpečných krajín, kam môžu byť migranti vrátení – pribudli Alžírsko, India, Maroko a Tunisko –, zavedenie pravidiel na deportáciu migrantov odsúdených na tresty odňatia slobody a zrušenie povinnej právnej pomoci pred repatriáciou.

Táto dohoda by predstavovala najprísnejšiu migračnú politiku Nemecka za posledné desaťročia. Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá v parlamentných voľbách 23. februára skončila na druhom mieste, pravdepodobne využije situáciu na ešte hlasnejšiu opozičnú rétoriku.

V niektorých aspektoch migračnej politiky stále nie je zhoda. SPD odmieta požiadavku CDU na zriadenie azylových a návratových centier v zahraničí.

Okrem migrácie sa strany nezhodujú ani v otázke obranných výdavkov. CDU presadzuje radikálne zvýšenie investícií do armády až na 3,5 percenta HDP, čo je výrazne nad dvojpercentným cieľom NATO. Takýto krok by posunul Nemecko medzi globálne vojenské mocnosti a mal by významné dôsledky pre európsku bezpečnosť. SPD síce uznáva potrebu posilnenia ozbrojených síl, ale odmieta taký výrazný nárast výdavkov.

V súvislosti s vyhrážkami amerického prezidenta Donalda Trumpa o oslabení ochrany Európy CDU presadzuje aj opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby. SPD naopak trvá na tom, že služba by mala zostať dobrovoľná. Nemecko zrušilo povinnú vojenskú službu pre mužov v roku 2011.