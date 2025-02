Leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami plánuje Ministerstvo dopravy spustiť koncom októbra. Rezort pôvodne avizoval spustenie linky v marci. Leteckí dopravcovia, ktorí majú záujem o jej prevádzku, ale pre krátkosť času, nárast leteckej dopravy a situáciu na trhu s lietadlami nie sú schopní novú linku otvoriť.

„Súťaž na dopravcu, ktorý bude prevádzkovať leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami, vzbudila záujem leteckých spoločností. Súťažné podklady si vypýtalo päť dopravcov. Tí ale avizovali, že pre krátkosť času nie sú schopní otvoriť linku v požadovanom čase,“ uviedol rezort dopravy

„Nová lehota na predkladanie ponúk by sa mala skončiť v lete a víťazná letecká spoločnosť bude lety prevádzkovať od 26. októbra,“ priblížilo ministerstvo.

Súťaž na prevádzkovateľa leteckej linky Bratislava – Košice spustil rezort začiatkom vlaňajšieho decembra. Linka by mala lietať štyri dni v týždni. Minister dopravy Jozef Ráž priblížil, že cena jednosmernej letenky bez batožiny by mala byť 80 eur, s batožinou 90 eur. Obojsmerná letenka bez batožiny by mala stáť 130 eur, s batožinou 145 eur.