Vizionár, gambler aj megaloman v jednom. Zakladateľ SoftBank Group Masayoshi Son má ďalšiu veľkú víziu. Patrí k podnikateľom, ktorí milujú veľké čísla a ešte väčšie sľuby. A samozrejme riziko, ktoré by iným polámalo väzy. V 90. rokoch sa preslávil investíciou do čínskej Alibaby, ktorá z neho urobila miliardára. No rovnako známy je aj neúspechmi – napríklad firmou WeWork, do ktorého nalial miliardy, len aby sa mu zrútila priamo pred očami.

M. Son je muž, ktorý sa netají tým, že hrá o budúcnosť civilizácie. A hrá rýchlo. Počas Trumpovho prezidentovania sa s ním pred kamerami predháňal, kto bude väčším spasiteľom americkej ekonomiky. Sľúbil investície za sto miliárd dolárov, na čo ho Trump vyprovokoval k zdvojnásobeniu stávky. Dnes M. Son rozširuje svoje impérium o umelú inteligenciu – a má ambíciu položiť základy globálneho AI impéria, ktoré má konkurovať aj Silicon Valley a Číne. Prichádza s plánom, ktorý má ambíciu zmeniť americký priemysel — a možno aj globálnu rovnováhu inovácií.

V púštnom štáte Arizona má vyrásť megakomplex „Crystal Land“, priemyselný park novej generácie, ktorého hodnota má dosiahnuť až jeden bilión dolárov. Cieľom je vytvoriť americký Shenzhen — technologické srdce pre AI, robotiku a polovodiče, ktoré prinesie high-tech výrobu späť na americkú pôdu. Shenzhen je čínske mesto, ktoré sa za 40 rokov premenilo z rybárskej dediny na globálne centrum technológií, inovácií a výroby elektroniky. Je domovom gigantov ako Huawei, Tencent či JD a zároveň symbolom toho, ako štátna stratégia, lacná pracovná sila a technologický hlad dokážu vytvoriť superklaster budúcnosti.

Shenzhen made in USA?