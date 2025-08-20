Hlavný analytik INESS-u pre verejné financie Radovan Ďurana upozorňuje, že Slovensko nemá priestor na ďalšie zvyšovanie daní a vyzýva vládu prijať úsporné opatrenia. Po dvoch konsolidáciách, ktoré sa opierali najmä o zvyšovanie daní a poplatkov, prichádza tretia, dvojmiliardová konsolidácia, ktorá sa ale musí zamerať na znižovanie výdavkov.
Rozpočtová situácia
„Problémom rozpočtu nie je nedostatok príjmov,“ zdôrazňuje Ďurana a poukazuje na rekordne nízku mieru nezamestnanosti a rast príjmov z daní a odvodov, ktoré majú tento rok dosiahnuť 36,7 percenta HDP. Skutočným problémom je nekontrolovaný rast výdavkov, ktoré sa vyšplhajú na 48,5 percenta HDP, pričom vláda prijala nové výdavky za viac ako dve miliardy eur.
Analytik kritizuje sociálne balíčky, ktoré „predbehli bohatstvo vytvorené slovenskou ekonomikou“ a upozorňuje, že podiel výdavkov na HDP už dobehol aj bohatšie krajiny. Ak kabinet neprijme dostatočné opatrenia na výdavkovej strane, občania pocítia pomalší ekonomický rast a stagnáciu miezd.
Na čom sa dá ušetriť?
Ďurana navrhuje konkrétne opatrenia na zníženie výdavkov, medzi ktoré patrí úplné zrušenie 13. dôchodku (úspora 912 miliónov eur), zníženie prídavku na dieťa o tretinu (277 miliónov eur), skrátenie rodičovského príspevku na dva roky (261 miliónov eur), návrat k podpore núdznych pri obedoch zadarmo v školách (160 miliónov eur), či zrušenie podpory hypoték (53 miliónov eur).
Podľa Ďuranu by opatrenia pomohli vyhnúť sa škodlivým nápadom ako znižovanie príspevkov do druhého piliera alebo zavádzanie nových sektorových daní, ktoré poškodzujú podnikateľské prostredie a znižujú dôveru investorov. Slovenská ekonomika trpí nedostatkom zahraničných investícií a presunom firiem do zahraničia, čo je dôsledok zvyšovania daní a neistoty v podnikateľskom prostredí.
„Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu by musel každý občan odviesť do štátnej kasy navyše sto eur mesačne. Súčasná situácia je neudržateľná a bez zásadnej konsolidácie na výdavkovej strane čaká Slovensko stagnácia alebo pokles ekonomického rastu,“ uzatvára Radovan Ďurana.