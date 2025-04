Adolphe Amani vo svojom bare v Bukavu na východe Konga, ktoré už mesiac ovládajú povstalci podporovaní Rwandou, siahol do svojich tenčiacich sa zásob piva, aby obslúžil smädných zákazníkov, ktorí minulý víkend sledovali futbalový zápas v televízii. Informovala o tom agentúra Reuters.

Jeho hlavný dodávateľ piva, pivovar Bralima patriaci spoločnosti Heineken, je však zatiaľ zatvorený a on očakáva, že svoj bar zatvorí do konca týždňa. „Nemôžeme to ďalej udržiavať v chode,“ povedal Amani, zatiaľ čo v poloprázdnom bare burácali hlasy komentujúce futbalový zápas. „Nemôžeme platiť nájom, elektrinu, vodu ani dane,“ dodal.

Konžskí povstalci M23, ktorých tvoria prevažne etnickí Tutsiovia, viedli svoju zatiaľ najúspešnejšiu ofenzívu, keď dobyli najväčšie mesto východného Konga Gomu a potom sa obrátili na juh a obsadili ďalšie mesto Bukavu. Podľa vyšetrovania OSN ich podporuje susedná Rwanda, ktorá im dodáva zbrane a vojakov.

Ich konanie vyvolalo vlnu kritiky Rwandy a na krajinu boli uvalené sankcie. Rwanda však stále popiera, že podporuje povstalcov, ani že sa snaží sprostredkovať ukončenie bojov. Bez mieru, ktorý sa zdá byť vzdialenou budúcnosťou, sa miestne podniky a obyvatelia snažia brániť pred dôsledkami hospodárskej stagnácie.

Ceny potravín a základných potrieb prudko stúpajú. Poľnohospodári, ktorí utiekli pred bojmi, nemôžu zbierať úrodu. Banky sú zatvorené a zásoby hotovosti sa zmenšujú.

„Nemôžeme ísť na svoje polia, nemáme prístup k svojim bankovým účtom. Ekonomika sa zastavila a je paralyzovaná,“ povedal agentúre Reuters obyvateľ Bukavu Merci Kalimbiro.

Boje zasiahli malé aj veľké podniky.

Príchodu povstalcov do viac ako miliónového mesta predchádzal odchod vládnych vojsk a ich burundských spojencov, čo vytvorilo priestor na niekoľkodňové rabovanie a dalo väzňom šancu dostať sa z žalárov.

Podobne ako viaceré iné spoločnosti, aj spoločnosť Heineken postihla táto situácia, keď rabujúca skupina v snahe zmocniť sa zásob piva vnikla do pivovaru a vážne poškodila jeho trezor. O niekoľko dní neskôr vojaci a ozbrojenci z domobrany vyplienili sklad spoločnosti Bralima v meste Uvira, približne 100 km južne od Bukavu.

„Bude chvíľu trvať, kým sa dozvieme presný rozsah škôd,“ povedal hovorca spoločnosti Heineken pre agentúru Reuters. Dodal, že miestne podniky potrebujú ukončenie bojov a násilia.

Problémy v pivovare Bralima ilustrujú širší hospodársky dosah konfliktu. Približne 14 percent celkových príjmov spoločnosti Heineken pochádza z jej podnikania na Blízkom východe a v Afrike, kde je Kongo s viac ako 100 miliónmi obyvateľov jej zďaleka najväčším trhom. Holandský nápojový gigant vlastní v Kongu štyri pivovary, ktoré vyrábajú pivo Heineken a ďalšie populárne značky, ako napríklad Primus a Amstel. Závody v Bukavu priamo a nepriamo zamestnávajú približne 1 000 ľudí, uviedol hovorca spoločnosti.

Goma, Bukavu a Uvira predtým spolu predstavovali približne tretinu obchodov spoločnosti Heineken v Kongu. Prevádzka je však teraz pozastavená.

Adolphe Amani musel prepustiť viac ako 30 zamestnancov, ktorí pracovali v jeho bare a hoteli z dôvodu zatvorenia Bralimy.

Problém je však aj inde. Spotreba vody v Bralime predstavuje približne 40 percent príjmov štátnej vodárenskej spoločnosti Regideso v provincii Južné Kivu, kde sa nachádza Bukavu. Od zatvorenia pivovaru však spoločnosť prišla o príjmy, a preto nemá dostatok prostriedkov na čistenie vody. Keď dôjdu chemikálie, ktoré vodu čistia, bude musieť Regideso tiež zatvoriť.

Amani môže situáciu vyriešiť dovozom piva zo susednej Rwandy alebo Burundi. Zatiaľ sa mu však do toho nechce. „Musíme počkať, kým Bralima znovu otvorí a dodá zásoby. Nemôžem konzumovať výrobky, ktoré pochádzajú z Rwandy,“ povedal.