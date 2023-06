Brazília a Čína nedávno uzavreli dohodu o využívaní svojich vlastných mien, čím chceli obísť dolár. India a Malajzia sa v apríli dohodli na zvýšení využívania rupie v cezhraničnom obchode. Dokonca aj večný spojenec USA Francúzsko začína realizovať transakcie v jüanoch.

Niektorí menoví experti predpovedajú bezprostredný zánik dolára, píše Bloomberg. Tvrdia, že slúži len na presadzovanie priorít americkej zahraničnej politiky a trestanie tých, ktorí sú proti. Nikde to nebolo evidentnejšie ako v Rusku, kde Spojené štáty v reakcii na inváziu na Ukrajinu zaviedli viacero kôl sankcií, zmrazili stovky miliárd dolárov devízových rezerv Moskvy a v zhode so západnými spojencami takmer vytlačili krajinu z globálneho bankového systému. Pre veľkú časť sveta to bola ostrá pripomienka ich vlastnej závislosti od dolára bez ohľadu na to, čo si o vojne myslia.



Krajiny, ktoré sa čoraz viac spoliehajú na dolár, nielenže riskujú, že poškodia popredné miesto dolára na svetových trhoch, ale v konečnom dôsledku by mohli podkopať svoju schopnosť uplatňovať vplyv na globálnej scéne. Autor knihy Bucking the Buck: US Financial Sanctions and the International Backlash Against the Dollar Daniel McDowell je dokonca toho názoru, že sankcie je často lepšie ponechať ako hrozbu a v skutočnosti ich nevykonať.

Spojené štáty majú jedinečný vplyv

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva pri návšteve Šanghaja v apríli narážal na dominanciu dolára. Stojac na pódiu obklopenom vlajkami Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Južnej Afriky, takzvaných krajín BRICS, vyzval najväčšie rozvojové ekonomiky sveta, aby prišli s alternatívou, ktorá by nahradila dolár v zahraničnom obchode. „Kto rozhodol, že dolár je (obchodnou) menou po ukončení éry parity zlata,“ opýtal sa.

Vracal sa do začiatku 70. rokov, keď sa rozpadla dohoda známa ako Bretton Woods, vďaka ktorej sa dolár dostal na vrchol globálnych financií. Dodnes slúži ako dominantná rezervná mena, ktorá znížila dopyt po amerických dlhopisoch. Centrálne postavenie dolára v globálnom platobnom systéme umožňuje USA mať jedinečný vplyv na ekonomický osud iných krajín. Podľa najnovších údajov Banky pre medzinárodné platby prebieha približne 88 percent všetkých globálnych devízových transakcií v dolároch.

V dôsledku dominancie amerického dolára sa však mnohé krajiny boria vo finančných problémoch desaťročia. Spojené štáty okrem Ruska uvalili v minulosti sankcie aj na Líbyu, Sýriu, Irán a Venezuelu. „Agresívnejšie a expanzívnejšie používanie amerických sankcií v posledných rokoch sťažuje situáciu mnohých,“ povedal Jonathan Wood z Control Risks.

Americká ministerka financií Janet Yellenová v rozhovore pre CNN v polovici apríla uznala, že „pri použití finančných sankcií spojených s úlohou dolára existuje riziko, že by to časom mohlo podkopať hegemóniu dolára“. Poznamenala však, že dolár „sa používa ako globálna mena aj preto, že nie je ľahké nájsť alternatívu s rovnakými vlastnosťami“.

Dôvodov je viacero

Aj keď sa čoraz viac krajín snaží znížiť svoju závislosť od dolára, len málokto očakáva, že jeho popredné postavenie v globálnom obchode a financiách bude čoskoro ohrozené. Dôvodov je viacero. Neexistuje žiadny náznak, že by akákoľvek iná mena mohla poskytnúť rovnakú úroveň stability, likvidity a bezpečnosti, píše Bloomberg. Veľká väčšina spojencov USA s vyspelou ekonomikou, ktorí tvoria viac ako 50 percent globálneho HDP, nepreukázala naliehavú potrebu odkloniť sa od dolára.

V skutočnosti sa dolár oproti väčšine svojich hlavných konkurentov posilnil, odkedy USA vlani vystupňovali svoje sankcie voči Rusku, čo naznačuje, že akýkoľvek pokles globálneho postavenia dolára bude pravdepodobne dlhý a pomalý proces.