Európski lídri zvažujú zavedenie ďalších sankcií voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby naňho zvýšili tlak s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.

Britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron predsedali virtuálnemu stretnutiu viac než 30 lídrov koalície ochotných, aby ich oboznámili s výsledkami rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Starmer ocenil konštruktívny priebeh stretnutia a zdôraznil jednotu a spoločný cieľ zúčastnených, ktorým je spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine.

Plánovacie tímy koalície ochotných sa v nasledujúcich dňoch stretnú s americkými partnermi, aby pripravili konkrétne opatrenia, ktorými by sa zaručila ochrana Ukrajiny pred ďalšími útokmi alebo hrozbami – napríklad vojenskou podporou, diplomaciou či inými záväzkami zo strany spojencov. Zároveň sa diskutuje aj o plánoch na prípravu nasadenia takzvaných zaisťovacích síl, ktoré by po ukončení vojny na Ukrajine plnili bezpečnostné úlohy.

Ďalšie dôležité správy

WA 10 vojenská základňa Elmendorf-Richardson - Na snímke sprava americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin prichádzajú na spoločnú tlačovú konferenciu na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v piatok 15. augusta 2025. FOTO TASR/AP President Donald Trump, right, Russia's President Vladimir Putin arrive for a joint press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong)
Neprehliadnite

Trump si myslí, že Putin ukončí vojnu na Ukrajine. Pripúšťa ale aj iné možnosti