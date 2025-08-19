Európski lídri zvažujú zavedenie ďalších sankcií voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby naňho zvýšili tlak s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.
Britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron predsedali virtuálnemu stretnutiu viac než 30 lídrov koalície ochotných, aby ich oboznámili s výsledkami rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Starmer ocenil konštruktívny priebeh stretnutia a zdôraznil jednotu a spoločný cieľ zúčastnených, ktorým je spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine.
Plánovacie tímy koalície ochotných sa v nasledujúcich dňoch stretnú s americkými partnermi, aby pripravili konkrétne opatrenia, ktorými by sa zaručila ochrana Ukrajiny pred ďalšími útokmi alebo hrozbami – napríklad vojenskou podporou, diplomaciou či inými záväzkami zo strany spojencov. Zároveň sa diskutuje aj o plánoch na prípravu nasadenia takzvaných zaisťovacích síl, ktoré by po ukončení vojny na Ukrajine plnili bezpečnostné úlohy.