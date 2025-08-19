Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že ruský líder Vladimir Putin urobí kroky smerujúce k ukončeniu vojny na Ukrajine. Súčasne ale pripustil, že šéf Kremľa nemusí mať záujem uzavrieť dohodu.

„Úprimne, nemyslím si, že to bude problém. Myslím si, že Putin je z vojny unavený, rovnako ako všetci ostatní, ale nikdy neviete,“ uviedol Trump.

V nasledujúcich týždňoch sa podľa neho ukáže, či chce ruský líder naozaj dospieť k dohode. „Je možné, že nechce uzavrieť dohodu,“ pripustil americký prezident s tým, že v takom prípade sa šéf Kremľa ocitne „v ťažkej situácii“.

Trump zároveň dodal, že očakáva, že aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „urobí, čo musí“. Zdôraznil, že na rokovaniach musí byť flexibilný.

