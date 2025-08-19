Rokovania v Bielom dome sa niesli v atmosfére jednoty a priniesli dva zásadné výsledky, informoval britský premiér Keir Starmer. Prvým je potvrdenie, že tzv. koalícia ochotných, ktorú tvorí 31 krajín, sa koordinuje s USA pri príprave bezpečnostných záruk pre Kyjev.
„Vždy som hovoril, že budeme potrebovať zábezpeku zo strany USA, preto vítam, že sa dohodneme na riešení podobnom článku 5 zmluvy NATO,“ povedal Starmer. Dodal, že pôjde o trvalú dohodu, ktorá sa v prípade potreby vynúti a ktorej porušenie bude mať dôsledky.
Podľa britského premiéra sa krajiny budú usilovať, aby boli záruky pripravené čo najskôr. Ich cieľom je upokojiť ľudí na Ukrajine, v Európe a najmä vo Veľkej Británii. Rokovania o bezpečnostných garanciách budú pokračovať v utorok.
Za druhý zásadný výsledok označil plánovanie bilaterálneho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským vodcom Vladimirom Putinom a následnej trojstrannej schôdzky aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Starmera musí byť Ukrajina pri rokovacom stole v otázkach území, výmeny väzňov a návratu detí.
Premiér zdôraznil, že rokovania Trumpa so Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome priniesli „skutočný pokrok“ a potvrdili spoločné porozumenie o budúcich krokoch.