Klub 500 sa pripája k stanovisku Republikovej únie zamestnávateľov a Konfederácie odborových zväzov o konsolidácii verejných financií, podporujúc opatrenia, ktoré by do štátneho rozpočtu mohli priniesť takmer dve miliardy eur ročne.
Klub 500 kritizuje, že vláda opakuje chyby a o konsolidácii rozhoduje za zatvorenými dverami bez reálneho dialógu so zamestnávateľmi a zamestnancami, ktorí ju v konečnom dôsledku zaplatia.
Zdôrazňuje, že konsolidácia nemôže byť založená iba na zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia, ale štát musí prispieť vlastnou optimalizáciou a úsporami, najmä v oblasti osobných výdavkov, ktoré presahujú 14 miliárd eur ročne.
Klub 500 upozorňuje, že slovenský priemysel zápasí s vysokými cenami energií, rastúcou reguláciou a nepredvídateľným legislatívnym prostredím. Ďalšie jednostranné zaťaženie bez serióznej diskusie môže mať devastujúce dôsledky pre konkurencieschopnosť, investície a zamestnanosť.