Klub 500 sa pripája k stanovisku Republikovej únie zamestnávateľov a Konfederácie odborových zväzov o konsolidácii verejných financií, podporujúc opatrenia, ktoré by do štátneho rozpočtu mohli priniesť takmer dve miliardy eur ročne.

Klub 500 kritizuje, že vláda opakuje chyby a o konsolidácii rozhoduje za zatvorenými dverami bez reálneho dialógu so zamestnávateľmi a zamestnancami, ktorí ju v konečnom dôsledku zaplatia.

Zdôrazňuje, že konsolidácia nemôže byť založená iba na zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia, ale štát musí prispieť vlastnou optimalizáciou a úsporami, najmä v oblasti osobných výdavkov, ktoré presahujú 14 miliárd eur ročne.

Klub 500 upozorňuje, že slovenský priemysel zápasí s vysokými cenami energií, rastúcou reguláciou a nepredvídateľným legislatívnym prostredím. Ďalšie jednostranné zaťaženie bez serióznej diskusie môže mať devastujúce dôsledky pre konkurencieschopnosť, investície a zamestnanosť.

Na snímke premiér a predseda SMER-SD Robert Fico (v pozadí) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas tlačovej konferencie predsedov koaličných strán SMER-SD, Hlas-SD a SNS v Bratislave vo štvrtok 3. októbra 2024. Spoločná konferencia sa uskutočnila po tom, čo poslanci Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku v Bratislave vo štvrtok 3. októbra 2024. FOTO TASR - Martin Baumann
