Konfederácia odborových zväzov (KOZ) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) sa zhodli na vlastných návrhoch konsolidačných opatrení, ktorých vplyv na zamestnancov, podnikateľské prostredie a výkonnosť ekonomiky by mal byť pozitívny alebo čo najmenej škodlivý. Opatrenia majú potenciál priniesť do rozpočtu takmer dve miliardy eur ročne.
Možné úspory 250 miliónov eur ročne vidia sociálni partneri v šetrení na nákupoch tovarov a služieb vo verejnej správe, ďalších 160 miliónov eur by mohlo priniesť zreálnenie rozpočtovaných výdavkov na energie, od 160 do 400 miliónov eur má ušetriť adresné poskytovanie energodotácií a 200 miliónov eur zlučovanie výkonu kompetencií samospráv.
Najväčší balík financií – až pol miliardy eur ročne po dobu desiatich rokov – by mohol priniesť odpredaj nehnuteľného majetku štátu, ktorý neslúži na priamy výkon funkcií verejnej správy. Ide napríklad o rekreačné objekty a zariadenia, budovy, pozemky, byty a nebytové priestory. Ďalších 250 miliónov eur je možné ušetriť realizáciou už schválených opatrení revízií výdavkov verejnej správy, ktoré navrhli analytici Útvaru hodnoty za peniaze a 150 miliónov eur by malo priniesť zníženie medzery výberu DPH.
Sociálni partneri upozornili, že súčasná situácia si vyžaduje systémové opatrenia. Slovensko potrebuje zhodu v oblastiach, v ktorých zbytočne stráca zdroje.
„Konsolidovať treba, ale rozumne a po odbornej diskusii. Vyzývame vládu, aby náš spoločný postoj rešpektovala a umožnila férový proces sociálneho dialógu,“ povedal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.