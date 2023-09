Severokórejský vodca Kim Čong-un v nasledujúcich dňoch navštívi ruský Vladivostok na pozvanie prezidenta Vladimira Putina. Informuje o tom agentúra AP a Jonhap s odvolaním sa na Kremeľ a severokórejskú tlačovú agentúru (KCNA).

„Kim Čong-un sa počas návštevy stretne a porozpráva so súdruhom Putinom," napísala agentúra Jonhap citujúc KCNA. Podľa agentúry sa Kim počas svojej návštevy zúčastní spolu s Putinom na ekonomickom fóre na pôde Ďalekovýchodnej univerzity vo Vladivostoku.

Spravodajcovia agentúry AP na rusko-severokórejskej hranici podľa vlastných slov videli na železničnej stanici na severokórejskej strane pohraničnej rieky zelený vlak so žltým lemovaním, aký využíval Kim na prepravu aj počas predošlých zahraničných ciest.

Rokovať by mali v utorok

Nebolo však bezprostredne jasné, či sa Kim vo vlaku nachádza. Podľa AP sa vlak pohyboval tam a späť medzi severokórejskou stanicou a mostom spájajúcim dve krajiny, ale do 19:00 h miestneho času (12:00 SELČ) hranicu neprekročil.

Juhokórejský denník Čoson Ilbo citoval nemenované zdroje vlády v Soule, podľa ktorých vlak vyrazil z Pchjongjangu v nedeľu večer, pričom stretnutie medzi Kimom a Putinom by mohlo prebehnúť najskôr v utorok.

Podľa denníka The New York Times sa Putin chce dohodnúť s Kimom na dodávkach delostreleckých granátov a protitankových striel. Výmenou by Rusko ponúklo Severnej Kórei pokročilú technológiu pre satelity a ponorky na jadrový pohon. Podľa NYT potrebuje Kim navyše zabezpečiť pre svoju krajinu potravinovú pomoc.