Sankcie, ktoré zaviedli vedúce demokracie voči ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi a severokórejskému prezidentovi Kim Čong-unovi, prehĺbili vzťah medzi týmito dvomi lídrami, čo môže byť pre svet nebezpečné, píše agentúra Bloomberg.

Kim by sa mal s Putinom stretnúť v Rusku počas výročného zasadnutia Východného ekonomického fóra, ktoré sa bude konať od 10. do 13. septembra.

Biely dom sa domnieva, že sa lídri budú rozprávať o možných severokórejských dodávkach zbraní do Ruska, ktoré ich využije v bojoch na Ukrajine. Denník The New York Times informoval, že Kim bude možno na oplátku žiadať podporu pre svoju oslabenú ekonomiku a technológie na rozvoj jadrového arzenálu.

Severná Kórea a Rusko spolu zdieľajú hranicu, ktorá umožňuje presun tovaru bez zásahu tretích strán.

Čo chce Rusko?

Moskva od Pchjongjangu potrebuje delostrelecké granáty a rakety, ktoré môžu ruskí vojaci bojujúci na Ukrajine použiť v zbraniach z čias Sovietskeho zväzu. Podľa expertov na zbrane má Severná Kórea v zásobe milióny kusov munície.

Tieto zásoby zahŕňajú delostrelecké granáty kalibru 122 mm a 152 mm, ako aj rakety kalibru 122 mm. Severná Kórea je takisto jednou z mála krajín disponujúcich dostatkom sovietskych tankov typu T-54 a T-62, ktoré Moskva nasadila do bojov na Ukrajine. Expert na zbrane Joost Oliemans dodal, že môžu byť cenným zdrojom náhradných dielov.

Čo chce Severná Kórea?

Peniaze, komodity a technológie. Malé infúzie peňazí majú pre Severnú Kóreu veľký význam. Jej ekonomika by mala v priebehu 12 mesiacov do decembra dosiahnuť úroveň približne 24,5 miliardy dolárov.

Jadrová ponorka a špionážne satelity sú Kimovými špeciálnymi projektami, no jeho krajina potrebuje aj ropu, potraviny, stroje a tvrdú menu, ak chce prezident upevniť rast svojej moci v krajine. Akákoľvek pomoc pre civilné sektory ekonomiky, ktorú sa Kimovi podarí získať, by mohla uvoľniť zdroje na program rozvoja jadrových zbraní.

Čo by sa stalo v prípade úspešných rokovaní?

Severná Kórea vyrába krátke balistické rakety podobné niektorým z tých, ktoré Rusko použilo na Ukrajine a ktoré sa mu míňajú. V prípade ich presunu by mohlo dôjsť k výraznému prehĺbeniu spolupráce medzi Putinom a Kimom, ktorý by rakety predal s vysokou prirážkou.

Akýkoľvek balistický raketový systém by bol pravdepodobne počas prepravy rýchlo identifikovaný a považovaný za hrubé porušenie sankcií, vysvetlil Oliemans. Ak by Severná Kórea poslala na ukrajinský front vojakov, pravdepodobne by to viedlo k sprísneniu sankcií voči Pchjongjangu i Kremľu. Ich izolácia by tak ďalej narastala.

Akákoľvek ruská technológia, ktorú by sa Kimovi od Putina podarilo získať s cieľom zmenšiť veľkosť severokórejských jadrových hlavíc, zvýšiť ich šance na prežitie pri návrate do atmosféry a dokázať umiestniť na jednu raketu viacero hlavíc, by výrazne zvýšilo schopnosť Severnej Kórey uskutočniť útok jadrovými zbraňami.

K preprave munície a technológií by mohlo slúžiť železničné spojenie, k obnoveniu ktorého došlo koncom roka 2022 po takmer trojročnej prestávke spôsobenej uzatvorením severokórejských hraníc z dôvodu vypuknutia pandémie. Severná Kórea je už teraz jednou z najsankcionovanejších krajín sveta, a tak ďalšie ekonomické tresty zrejme až tak nepocíti.

Čo to znamená pre Čínu?

Zrak sveta by sa mohol upriamiť na Peking, ak sa tu Putin v októbri zúčastní zasadnutia fóra týkajúceho sa iniciatívy Jedno pásmo, jedno cesta, ktorá je známa aj pod názvom druhá hodvábna cesta. Putinova návšteva by skomplikovala postavenie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Ten sa totiž snaží posilniť domácu ekonomiku, ktorá vyvíja tlak na jeho vládu.

Čína síce Putinovi po spustení invázie na Ukrajinu poskytla diplomatickú podporu, no Peking sa v poslednom čase snaží pasovať do role neutrálnej krajiny. Čínska vláda vo februári zverejnila 12-bodový plán na dosiahnutie mieru na Ukrajine, ktorý zahŕňal výzvy na rešpektovanie suverenity, podporu vývozu obilia a zastavenie všetkých násilností.