Kanada môže vyhrať obchodnú vojnu, ktorú vyvolala séria ciel nariadených americkým prezidentom Donaldom Trumpom, trdí kanadská ministerka diplomacie Mélanie Jolyová.

„Sme najväčším zákazníkom USA,“ povedala Jolyová. „Od Američanov nakupujeme viac ako Čína, Japonsko, Británia a Francúzsko dohromady.“ Jolyová uviedla, že tarify a vyššie ceny sú prioritou pre kanadských voličov, ktorí sa pripravujú na voľby, v ktorých si vyberú nového premiéra.

Americký prezident zaviedol 25-percentné clo na dovoz ocele a hliníka z Kanady. Zároveň prisľúbil, že od apríla zavedie sériu recipročných poplatkov.

Jolyová uviedla, že vzhľadom na to, že ekonomiky USA a Kanady sú tak prepojené, „máme v prípade USA najväčšiu páku na svete“. Poznamenala, že bolesť z ciel nepocítia len Kanaďania, ale aj ťažko pracujúci Američania. Podľa nej v konečnom dôsledku by to mohli byť Američania, ktorí budú úspešnejší v úsilí o ukončenie obchodnej vojny, pretože to budú oni, ktorí na clá doplatia. Pracovné miesta v Kanade aj v USA sú podľa nej kvôli poplatkom ohrozené tiež.

Trump prisľúbil, že od 2. apríla zavedie, údajne veľké, dodatočné clá na tovar z Kanady a ďalších krajín. Kanadský premiér Mark Carney prisľúbil, že ak tak spraví, zavedie recipročné tarify.