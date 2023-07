Japonský jen v utorok na devízovom trhu posilňoval, obchodníci sledovali signály možnej intervencie zo strany japonských úradov. Obchodovanie však bolo pokojnejšie, pretože v Spojených štátoch boli trhy kvôli štátnemu sviatku zatvorené. Krátko pred 18:00 SELČ dolár voči jenu strácal 0,2 percenta na 144,41 jenu, euro potom odpisovalo 0,3 percenta na 157,40 jenu.

Japonský jen sa teraz voči doláru priblížil k takmer osemmesačnému minimu. To prinútilo japonského ministra financií k varovaniu pred nadmerným predajom jenov. Euro voči doláru vykázalo pokles o 0,1 percenta na 1,0902 USD. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára voči košu šiestich hlavných svetových mien, zostával takmer bez zmeny a pohyboval sa tesne pod 103 bodmi.

Investori sa tiež nechcú púšťať do väčších obchodov pred piatkovou správou o júnovom vývoji nezamestnanosti v Spojených štátoch. Tá by mohla ovplyvniť rozhodovanie menového výboru americkej centrálnej banky (Fed). Obchodníci naďalej pozorne sledujú možnú devízovú intervenciu v Japonsku, ktorá by mohla zastaviť straty jenu. Najvyšší japonský finančný diplomat Masato Kanda uviedol, že úradníci sú takmer každý deň v úzkom kontakte s americkou ministerkou financií Janet Yellenovou a ďalšími úradmi vzhľadom na situáciu na devízových a ďalších trhoch.

Japonská centrálna banka podľa analytikov stále nie je ochotná ustúpiť od politiky ovplyvňovania výnosovej krivky, ktorej cieľom je udržať krátkodobé aj dlhodobé úrokové sadzby na najnižších možných úrovniach, čo zrejme spôsobí ďalšie posilnenie dolára. Ten by preto podľa analytikov mohol vystúpiť nad 150 jenov, čo by intervenciu urobilo podľa expertov pravdepodobnejšou.

Japonsko na devízovom trhu intervenovalo vlani v septembri, prvýkrát od roku 1998. Veľmi uvoľnená menová politika japonskej centrálnej banky, ktorá vyznáva odlišný prístup k menovej politike ako iné centrálne banky, viedla k poklesu kurzu jenu až na úroveň 145 jenov za dolár. Druhýkrát centrálna banka nakúpila jeny v októbri, keď sa kurz japonskej meny prepadol na 32-ročné minimum 151,94 jenu za dolár.