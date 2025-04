Britský výrobca luxusných vozidiel Jaguar Land Rover (JLR) dočasne pozastavuje export do Spojených štátov. Reaguje tak na nové 25-percentné dovozné clá, ktoré zaviedla administratíva Donalda Trumpa.

Hovorca automobilky v sobotu uviedol, že JLR v apríli stopne odosielanie áut do USA, kým zhodnotí ďalší postup a prispôsobí sa novým obchodným podmienkam.

„Spojené štáty sú pre naše prémiové značky kľúčovým trhom. Prijímame krátkodobé opatrenia vrátane pozastavenia dodávok, kým si vyjasníme dlhodobejšiu stratégiu,“ uviedol hovorca v stanovisku.

Jaguar Land Rover tak dopĺňa rastúci zoznam automobiliek, ktoré musia prehodnocovať svoje plány v dôsledku tvrdého colného režimu. Nové clá vstúpili do platnosti vo štvrtok a ich dôsledky začínajú naberať globálne rozmery.

Denník The Times ako prvý informoval o pozastavení exportu. Podľa výročnej správy predala automobilka za 12 mesiacov do marca 2024 celkovo 430-tisíc vozidiel, pričom takmer štvrtina smerovala práve do Severnej Ameriky. V januári JLR oznámil pokles predzdaneného zisku o 17 percent v medziročnom porovnaní.