Nike má na krku ďalší problém. Americký prezident Donald Trump oznámil nové clá vo výške 46 percent, ktoré zasiahnu dovoz z Vietnamu, čo predstavuje významný problém pre veľké značky športového oblečenia.

Vietnam má voči USA obchodný prebytok 123,5 miliardy dolárov, a to z neho robí ideálny terč Trumpovej ochranárskej politiky. Do USA vyváža viac tovarov a služieb, než z nich dováža. Nové clá majú podnietiť domácu výrobu a dotlačiť zahraničných partnerov k nákupu amerického tovaru.

Pre značky ako Nike či Adidas to však znamená potenciálny otras. Vietnam je pre ne výrobnou základňou číslo jeden. Ak príde k zavedeniu ciel, firmy budú musieť buď znášať vyššie náklady, alebo zvýšiť ceny – a to v čase, keď už aj tak ponúkajú zľavy, len aby vyprázdnili sklady.

Nike len za posledný fiškálny rok vyrobil vo Vietname polovicu všetkej obuvi a takmer tretinu oblečenia. Adidas je na tom o čosi lepšie, no aj tak mu z Vietnamu pochádza 39 percent topánok a 18 percent textilu.

Clá? Už teraz nie sú nízke

Podľa analýzy z Delawarskej univerzity sú priemerné americké clá na vietnamskú obuv 13,6 percenta, pri oblečení až 18,8 percenta. Ak dôjde k ich zvýšeniu, analytici z Morningstar to označujú za vážny problém – najmä pre značky, ktoré sa už teraz borili s klesajúcimi tržbami.

Nike aktuálne stráca pôdu pod nohami pod náporom dynamických konkurentov ako On či Hoka. A práve On je ešte zraniteľnejší – až 90 percent obuvi a 60 percent oblečenia vyrába práve vo Vietname. Jeho modely, ktoré stoja od 130 do 330 dolárov, by sa mohli ešte predražiť.

„Naša prémiová značka nám dáva priestor premyslene upraviť ceny,“ tvrdí prevádzkový riaditeľ spoločnosti On Samuel Wenger. To však nemusí stačiť. Od roku 2019 stúpli ceny bežeckej obuvi v USA v priemere o 25 percent. Popritom sa spotrebiteľská dôvera sa prepadla na štvorročné minimum.

Kam sa pohnúť z Vietnamu?