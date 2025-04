Donald Trump opäť mieša karty svetovej ekonomiky. Jeho nový tarifný balík rozhýbal burzy, vydesil investorov a môže vystreliť ceny do stratosféry. Dopady pocíti celý svet – no jednou z najzraniteľnejších firiem je Apple.

Americký prezident a a ľudia stojaci za ním vyvolaním obchodnej vojny prevrátili šachovnicu. Veria, že na túto „hru“ budú mať stále k dispozícii figúrky a svetový obchodný systém dokážu prekresliť podľa vlastných predstáv. D. Trump uvalil clá na celý dovoz do USA – základné clo začína na desiatich percentách, no v niektorých prípadoch šplhá až na brutálnych 54 percent. Reakcie nenechali na seba čakať. Burzy krvácajú, lídri bijú na poplach, recesia číha za rohom. JP Morgan zvýšila pravdepodobnosť globálnej recesie do konca roka z 40 na 60 percent. A to je len začiatok.

Medzitým, globálne finančné trhy zažívali turbulencie najväčšie za posledné roky. Wall Street zaznamenal stratu viac ako šesť biliónov dolárov v trhovej hodnote počas dvoch dní po zavedení ciel, pričom technologické spoločnosti ako Apple boli medzi najviac postihnutými. Akcie Applu za dva dni skokovo oslabili o 15 percent, od začiatku roka stratili štvrtinu hodnoty.

V tejto neistote je jasné jedno: Apple a ďalšie technologické giganty čelia bezprecedentným výzvam v navigácii novým obchodným prostredím. Ako sa s nimi vyrovnajú, ovplyvní nielen ich budúcnosť, ale aj globálnu ekonomiku ako celok.

Apple roky buduje únikové cesty z Číny. Presúva výrobu do Indie a Vietnamu, aby znížil závislosť od jedného regiónu. Lenže Trumpove nové clá zasiahli všetky tri piliere jeho globálnej produkcie – a to s chirurgickou presnosťou. Čína, kde stále vzniká 80 percent Apple produktov, dostala najtvrdšiu ranu – 54-percentné clo. Práve tu sa kompletizuje drvivá väčšina iPhonov, iPadov aj Macov. India, ktorá sa mala stať „novou Čínou,“ dostala 26 percent. A hoci tu Apple za posledné dva roky masívne navýšil výrobu, stále ide len o 10–15 percent produkcie. Vietnam, montážny raj pre Apple Watch a iPady, čelí clám 46 percent. Ani on už nie je bezpečným prístavom.

D. Trump tak fakticky zmapoval a odstrelil celý dodávateľský reťazec Applu. Diverzifikácia, ktorú firma budovala celé desaťročie, je zrazu v troskách. Dopady na peňaženky budú tvrdé.