Európska únia má vysoké ambície na ceste ku klimatickej neutralite. Jadrová energia pritom má zohrávať kľúčovú úlohu, no plány Bruselu prichádzajú s obrovskou cenovkou.

Podľa návrhu dokumentu Európskej komisie, ktorý získala agentúra Bloomberg, si expanzia jadrovej energie v EÚ vyžiada investície vo výške 241 miliárd eur. Cieľom je zvýšiť jadrovú kapacitu z dnešných približne 98 gigawattov na 144 gigawattov do roku 2050 v rámci základného scenára. Viac než 80 percent týchto investícií má smerovať do výstavby nových reaktorov, zvyšok sa má použiť na predĺženie životnosti súčasnej flotily.

Komisia však upozorňuje na „veľmi vysokú neistotu“ ohľadom budúcej výroby jadrovej energie. Za najväčšiu slabinu označuje nedostatok trhových nástrojov, ktoré by zabezpečili financovanie rozvoja samotného jadrového sektora. Svedčí o tom aj fakt, že z 63 jadrových reaktorov vo výstavbe po celom svete sa len tri nachádzajú na území Európskej únie.

Na rozdiel od obnoviteľných zdrojov energie, ktoré môžu čerpať podporu z fondov ako Horizon Europe, InvestEU či Modernizačný fond, jadrová energetika dlhodobo postráda cielené grantové nástroje na úrovni EÚ. Mnohé členské štáty navyše nemajú mechanizmus, ktorý by garantoval minimálnu výkupnú cenu elektriny z jadra.

„Aj malé zdržania môžu mať obrovský vplyv. Ak by sa výstavba nových projektov oneskorila len o päť rokov, podľa odhadov by klesla inštalovaná kapacita o takmer deväť gigawattov,“ cituje návrh agentúra Bloomberg. Dokument zároveň varuje, že ak EÚ nebude konať, jadrová produkcia by mohla do polovice storočia klesnúť pod 70 gigawattov, čo by ohrozilo celkový cieľ klimatickej neutrality.