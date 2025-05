Systémové siete v Európe sú zaplavované solárnou energiou, ktorú nedokážu efektívne absorbovať. Dopyt zaostáva za prudko rastúcou ponukou a absencia dostatočných kapacít na ukladanie energie do batérií problém ešte viac prehlbuje. Výsledkom je pokles cien elektriny – niekedy dokonca pod nulu.

„Nezvyčajne priaznivé slnečné podmienky na jar a rýchly nárast nových solárnych parkov viedli k rekordnej produkcii elektrickej energie,“ uvádza agentúra Bloomberg. Zároveň však pripomína, že preťaženie prenosových sietí spôsobilo nevídaný prepad ziskov.

Priemerná miera zachytenia (average capture rate) pre krajiny ako Španielsko a Francúzsko dosiahla v máji len približne desať percent, čo znamená, že tamojšie solárne elektrárne predávajú elektrinu za desatinu priemernej trhovej ceny.

