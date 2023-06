Hoci sa počet železničných nehôd v Indii v posledných rokoch znížil, ich hlavnou príčinou zostáva vykoľajenie vlakov, píše denník The Guardian v súvislosti s piatkovou tragédiou vo východoindickom štáte Odiša, ktorá si vyžiadala takmer 300 mŕtvych a stovky zranených. Vláda premiéra Naréndry Módího podľa denníka vynaložila miliardy na modernizáciu železníc, hlavným problémom je však aj naďalej bezpečnosť na tratiach.

Žiadny železničný systém na svete sa nevyrovná indickému, píše britský denník na webe. Vlaky sú v tejto krajine, kde žije 1,4 miliardy obyvateľov, životne dôležitým spojením. Denne prepravia približne 13 miliónov cestujúcich za prácou, rodinou a zábavou v súpravách, ktoré sa podľa The Guardianu prepletajú na zhruba 64-tisíc kilometroch tratí, čo by stačilo na to, aby obopli celú Zem.

Piatková zrážka vlakov v štáte Odiša bola v Indii najhoršia v 21. storočí. Zrážku spôsobila chyba elektronického signalizačného systému, povedal indický minister železníc Ašvini Vaišnav. Podľa indickej agentúry ANI, ktorá uvádza zatiaľ 294 obetí, minister tiež uviedol, že úrady majú aj podozrivých, ktorí za nehodu nesú zodpovednosť.

Počet železničných nehôd v Indii v posledných rokoch však podľa britského denníka klesal: zatiaľ čo v rokoch 2014 a 2015 sa stalo 139 nehôd, v rokoch 2019 a 2020 ich bolo 55. Najzvyčajnejšie zostáva vykoľajenie vlakov. Vlani sa však počet nehôd zvýšil o 37 percent a hoci si väčšina z nich nevyžiadala obete na životoch, rastú obavy o bezpečnosť, píše The Guardian.

Minuli miliardy na modernizáciu

Módiho vláda minula miliardy na modernizáciu a vylepšenie železníc, vrátane plánu na ich stopercentnú elektrifikáciu do roku 2024, píše denník. Železnice podľa neho taktiež inštalujú systém, ktorý má zabrániť zrážkam vlakov, ten však zatiaľ funguje len na dvoch percentách tratí. Úrady potvrdili, že táto technológia musí byť ešte nainštalovaná na železničnej trase na východe krajiny, ktorá je jedným z najstarších a najvyťaženejších indických dopravných koridorov z hľadiska počtu cestujúcich a vlakov prepravujúcich ropu a uhlie.

V poslednom čase úrady podľa denníka The Guardian vyčlenili rekordné finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry a bezpečnosti, pričom osobitnú pozornosť venovali budovaniu nových moderných staníc a vysokorýchlostných elektrických vlakov inšpirovaných v Japonsku. V sobotu mal Módí slávnostne otvoriť vysokorýchlostné spojenie medzi Bombajom a štátom Góa, ktoré je vybavené systémom zabraňujúcim zrážkam. Po piatkovom nešťastí úrady slávnosť zrušili.

Podľa odborníkov sa síce pozornosť sústredí na nablýskané modernizačné projekty, ale bezpečnosť zostáva pre indické železnice najväčším problémom. Na tratiach sa objavuje stále väčší počet vlakov, aby sa uspokojil dopyt, počet zamestnancov sa však nezvyšuje rovnakou mierou, čo vedie k väčšiemu tlaku na nich a v dôsledku k väčšiemu počtu ľudských chýb, píše The Guardian, podľa ktorého sa kvôli tomu tiež pomaly zavádzajú bezpečnostné opatrenia.

Indické železnice tvrdia, že piatková nehoda neodráža hlbšie problémy. „Táto otázka vyvstáva preto, že teraz došlo k jednej nehode. Keď sa však pozriete na údaje, zistíte, že už roky nedošlo k žiadnej väčšej nehode,“ uviedlo ministerstvo železníc.