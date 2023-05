Taiwanská spoločnosť Foxconn Technology, ktorá je najväčším producentov výrobkov Apple, plánuje masívnu investíciu v Indii. V meste Čennai na juhu tejto krajiny chce rozšíriť súčasnú prevádzku, vďaka čomu by mala do dvoch rokov zvýšiť tamojšiu výrobu smartfónov iPhone na 20 miliónov kusov ročne.

To by bol viac ako trojnásobok súčasného objemu. Strojnásobiť by sa mal aj počet zamestnancov na rovných 100-tisíc.

A to nie je všetko. V meste Hajdarabát plánuje Foxconn vybudovať novú továreň na silikónový karbid a prevádzku finalizácie polovodičových čipov. Apple totiž tlačí svojich výrobcov, aby diverzifikovali prevádzky mimo Číny.

Ako Čína ovládla svetový priemysel

Prečo by však Apple a ďalší výrobcovia odchádzali z Číny? Ponúka lacnú a dostatočne početnú pracovnú silu, vybudovaný ekosystém výroby, voľnejšiu reguláciu, nízke dane i clá a snaží sa držať stabilnú menu, aby prechádzala kurzovým stratám. Mena je nielen stabilná, ale aj umelo zlacnená, čo ďalej znižuje ceny čínskych výrobkov v zahraničí.

Číne tak málokto dokáže konkurovať. Zatiaľ čo západní výrobcovi musia platiť vyššie mzdy a odvody, platiť poistenie a dovolenky svojich zamestnancov, dodržiavať najrôznejšie zdravotné, bezpečnostné a ekologické regulácie, čínske firmy si s tým až také veľké starosti nerobia.

Aj preto je táto krajina lídrom globálnej priemyselnej produkcie s viac ako štvrtinovým podielom. To je toľko, ako podiel USA, Japonska a Nemecka dohromady.

Za obrat trendu môže pandémia aj ďalšie faktory. Prvú ranu Čína dostala, keď si Západ počas pandémie uvedomil, aký je na čínskych importoch závislý. Keď zlyhala logistika, mnohé veci v Európe a USA neboli dostupné v dostatočnom množstve. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa inflácia rozbehla tak rýchlo. Nastal ponukový šok, peniaze boli, ale tovar nie.