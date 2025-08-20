V Holandsku v posledných rokoch výrazne stúpol počet skríningových agentúr, ktoré na podnet zamestnávateľov preverujú vysokoškolské diplomy a odborné certifikáty uchádzačov.
Vyšetrovania odhaľujúce prezentáciu falošných diplomov, ako aj rastúce využívanie umelej inteligencie spôsobili, že zamestnávatelia sú čoraz viac opatrnejší pri prijímaní nových ľudí. Počet skríningových agentúr registrovaných v krajine sa zvýšil z 268 v roku 2020 na tohtoročných 353.
Riaditeľ Disa Global Solutions Harm Voogt potvrdil, že podnikanie „prekvitá“, keď spoločnosť medzi klientov na preverovanie možných zamestnancov započítava zdravotnícke zariadenia, banky a právnické firmy.
Skríningová agentúra bežne kontroluje pravosť diplomov, pracovné skúsenosti, doklady totožnosti, registrácie v zdravotných poisťovniach, osvedčenia o bezúhonnosti a vykonáva pohovory na určenie integrity nádejného zamestnanca.
Holandský úrad na ochranu údajov zdôraznil, že firmy môžu preverovať uchádzača iba v prípade, že existuje „oprávnený záujem“, pričom každý zamestnávateľ musí vopred informovať uchádzačov alebo zamestnancov o ich preverovaní.