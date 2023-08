Firma TP2 dostala už v roku 2022 rekordnú pokutu 700-tisíc eur od štátnych kontrolórov a novú sankciu dostala aj tento rok. Dôvodom je odkalisko Poša, ktoré „patrí medzi najväčšie ekologické záťaže na Slovensku,” píšu Hospodárske noviny a dodávajú, že nebezpečné látky pochádzajú z výroby závodu Chemko Strážske.

Unikajúca voda z odkaliska sa však dostáva do miestneho Kyjovského potoka, ktorý sa vlieva do rieky Ondava, na ktorej je vodné dielo Veľká Domaša ako zásobáreň úžitkovej i pitnej vody. Starostovia na problém upozornili a inšpekcia v roku 2021 vyzvala TP2, aby vyriešila filtráciu odkaliska. Podľa starostov to však firma urobila veľmi laicky a dlhodobé riešenie je v nedohľadne.

„Pri poslednej kontrole sme zistili opätovné porušenia pri vypúšťaní odpadových vôd z odkaliska Poša do vodného toku Kyjovský potok,” vraví pre Hospodárskej noviny hovorca štátneho úradu Dávid Vido a dodáva, že firma dostala ďalšiu sankciu vo výške 70-tisíc eur.

Firma patrí finančníkovi Mariovi Hoffmanovi a podľa účtovnej uzávierky z roku 2022 budú 700-tisícovú sankciu splácať až do marca 2024. „Spoločnosť proti rozhodnutiu podala správnu žalobu. Žalobu s návrhom na priznanie odkladného účinku, ktorý bol zo strany súdu zamietnutý,” tvrdí firma.

V analyzovaných vzorkách z odkaliska, o ktorých informoval v júni prešovský župan Milan Majerský, našli znečistenie s vysokým podielom uhlíka aj stopové koncentrácie PCB látok. Starosta Ján Fenčák hovoril aj o arzéne a iných ťažkých kovoch.