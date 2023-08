Slováci postupne prichádzajú na chuť zmenám v nákupných trendoch, s ohľadom na lepšiu ochranu životného prostredia. Obchodníci v rôznych sektoroch im vychádzajú v ústrety a sami prichádzajú s novinkami, ktoré sú čoraz viac udržateľné.

Či už ide napríklad o nahrádzanie papierových pokladničných dokladov elektronickými, preferovaním ekologických balení tovarov i zelenej dopravy, ale i znižovaním odpadu či podporou ekologického správania u zákazníkov. Zelené alternatívy sa tak stávajú akýmsi novým štandardom, sčasti motivovaným aj agendou Európskej únie.

Aké ďalšie novinky zaviedli v rámci ochrany životného prostredia obchodníci? TREND sa ich na to spýtal priamo v ankete a prináša ich vyjadrenia.

Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO)

Obchodníci zásadným spôsobom investujú do ekologických opatrení. Odhaduje sa, že v rámci EÚ musia do roku 2030 investovať zhruba 600 miliónov eur do udržateľnosti, aby sa dosiahli stanovené európske ciele. V súvislosti s energetickou krízou sa investovalo množstvo zdrojov do obnoviteľných energetických zdrojov. V rámci logistiky implementovali do svojich flotíl CNG kamióny a už sú na Slovensku aj prvé elektrické kamióny.

Desiatky miliónov eur investovali do zálohového systému PET fliaš a plechoviek. V rámci obalov sa znižuje objem plastov a všade tam, kde to je možné, sa plastov zbavujú, nahrádzajú sa ekologickejšou formou obalov. Najlepšie je to vidieť pri zelenine a ovocí, kde sa klasické umelohmotné vaničky nahrádzajú inými obalmi, ktoré sú recyklovateľné alebo kompostovateľné. Investovalo sa aj do bezobalového predaja.

Rovnako investície išli do digitalizácie, keď množstvo informácií, kupónov, letákov a podobne prešlo do digitálnej formy namiesto papierovej. Samozrejmosťou sa stala aj podpora elektromobility v rámci vlastných parkovacích plôch. Obchodníci kontinuálne znižujú aj objemy potravinového odpadu darovaním potravín, kompostovaním alebo energetickým zhodnotením.

Marián Jánoš, výkonný riaditeľ lekární Dr. Max

Od júla tohto roka sme úplne zrušili papierové prihlášky do vernostného programu Dr.Max Club a registrácia je možná iba elektronicky. Pacienti a zákazníci, ktorí sú členmi vernostného programu Dr.Max Club, majú tak možnosť nechať si zasielať e-blok na e-mail. Od 1. júna premieňame na e-blok približne 6 percent všetkých blokov.

Postupne zavádzame v lekárňach digitálne regálové cenovky namiesto klasických papierových. V rámci firemného prostredia sme spustili systém EDI (Electronic Data Interchange = elektronická výmena dát), s cieľom prejsť od papierovej formy posielania faktúr a dokumentov k elektronickej, čo taktiež šetrí nemalé množstvo papiera a prírodných zdrojov.