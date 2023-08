Počet návštevníkov kín na Slovensku v prvom polroku tohto roka rástol dvojciferným tempom, naďalej ale výrazne zaostal za obdobím pred pandémiou. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Únia filmových distribútorov Slovenska.

Epidemické reštrikcie v krajine počas silných vĺn choroby covid-19 poznačili tiež fungovanie kinosál.

Od začiatku januára do konca júna prišlo do slovenských kín 2,32 milióna divákov. Medziročne to predstavuje nárast o 10,71 percenta. Za rovnakým obdobím roku 2019, keď Slovensko ešte nečelilo koronavírusovej nákaze, počet divákov v kinách ešte ale zaostal o takmer štvrtinu.

Najviac, zhruba 189 600 divákov, v prvom tohtoročnom polroku zavítalo do kín na slovenskú komédiu Invalida režiséra Jonáša Karáska. Tržby kín za premietanie tejto snímky dosiahli 1,4 milióna eur a podieľali sa necelými deviatimi percentami na celkových tržbách prevádzkovateľov kín.

Hlavne za silných vĺn covidu-19 v rokoch 2020 a 2021 Slovensko uplatňovalo epidemické reštrikcie, ktoré značne zasiahli aj sektor služieb. Viaceré prevádzky vrátane kín vtedy museli prerušiť činnosť.

Vlani sa potom návštevnosť kín na Slovensku medziročne viac ako zdvojnásobila, za rokom 2019 ale zaostala o tretinu.