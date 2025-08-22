Slovensko patrí medzi štáty, ktoré sa snažia okrem priamej dodávky zbraní na úrovni štátu pomáhať Ukrajine vo všetkých oblastiach. Prezident Peter Pellegrini preto verí, že ukrajinskí predstavitelia si to uvedomia a že útoky ukrajinskej armády, ako napríklad tie na ropovod Družba, ktoré ohrozujú stabilitu slovenskej ekonomiky, nebudú súčasťou ich vojenských aktivít.
Hlava štátu pripomenula, že od tejto energetickej infraštruktúry sú závislí ľudia na Slovensku aj slovenská ekonomika. Podporu prezident očakáva aj od partnerov v Európskej únii.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Preto došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska.
Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó preto poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi. Vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
Brusel 27. januára uviedol, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.