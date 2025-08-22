Ukrajinská armáda počas deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba v Rusku, čo pozastavilo dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska. Ministri zahraničných vecí Juraj Blanár a Péter Szijjártó poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
Šéfovia diplomacie upozornili, že Európska komisia už skôr uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry, zásobujúcej členské štáty, je otázkou bezpečnosti celej Únie.
„Akékoľvek ohrozenie energetickej bezpečnosti je neakceptovateľné,“ vyhlásil Blanár.
„Vzhľadom na to, že EÚ poskytla Ukrajine v uplynulých rokoch podporu za stovky miliárd eur, považujeme kroky Kyjeva, ktoré vážne ohrozujú energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, za úplne neprijateľné. Vyzývame Komisiu, aby bezodkladne dodržala záväzky a zaručila bezpečnosť dodávok energie členským štátom,“ napísali ministri.