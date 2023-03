Po krachu americkej banky Silicon Valley Bank (SVB) sú veľké americké banky ako JPMorgan Chase & Co., Citigroup a Bank of America zavalené žiadosťami klientov o presun svojich finančných prostriedkov od menších veriteľov. Uviedol to denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na informácie od osôb oboznámených so situáciou. Presun vkladov je podľa FT najväčší za viac ako desať rokov.

Snahy klientov o presun účtov do väčších bánk alebo presun peňazí do fondov peňažného trhu nezastavili ani mimoriadne opatrenia americkej vlády, ktoré majú zabrániť krachu ďalších bánk, upozornil FT.

A to najmä v prípade, ak vklady presahujú sumu 250-tisíc dolárov (v prepočte 233 037 eur), ktorá je zo zákona poistená. U SVB túto sumu presahovalo 85 percent účtov.

Niektorých majiteľov účtov krach SVB poučil v tom, aké nebezpečenstvo sa môže skrývať za uložením všetkých peňazí v jednej banke.

Viacerí klienti sa po krachu SVB obávali toho, ako budú vyplácať svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Americká ministerka financií Janet Yellenová, šéf centrálnej banky USA Jerome Powell a šéf Federálnej spoločnosti pre poistenie vkladov Martin Gruenberg však v spoločnom vyhlásení v nedeľu večer sľúbili, že všetci vkladatelia, vrátane tých, ktorých prostriedky presahujú maximálnu štátom poistenú úroveň, budú odškodnení.

Akcie regionálnych bánk v USA, ako First Republic Bank, Western Alliance a KeyCorp prudko klesli. Dôvodom sú obavy z možnej nákazy bánk po páde SVB a Signature Bank.