Francúzska vláda sa púšťa do vesmírnej bitky s plnou vážnosťou. Do konca roka sa stane najväčším akcionárom satelitného operátora Eutelsat, keď doň naleje 717 miliónov eur. Spolu s ďalšími investormi ide o injekciu vo výške 1,35 miliardy eur. Cieľom je vytvoriť európskeho šampióna, ktorý by dokázal konkurovať americkému kolosu Starlink od Elona Muska.

„Vesmír je novou hranicou geopolitiky,“ vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron na Parížskej leteckej výstave. Vyzval Európu, aby konečne konala, spojila sily a vytvorila jednotného výrobcu satelitov, ktorý zvládne držať krok s americkými a čínskymi rivalmi.

Z Eutelsatu európsky obranca orbity

Vďaka navýšeniu kapitálu Eutelsat posilní svoju konšteláciu OneWeb na nízkej obežnej dráhe (LEO), kde dnes jednoznačne dominuje Starlink s vyše sedemtisíc satelitmi a 5,5 miliónmi používateľov. OneWeb má zatiaľ 650 satelitov, no do začiatku 30. rokov chce vypustiť ďalších 440.

Generálny riaditeľ Eutelsatu Jean-François Fallacher označil investíciu za „štart novej kapitoly“. Firma sa podľa neho stáva „kľúčovým hráčom v budovaní suverénneho európskeho vesmíru“. Tržby spoločnosti vlani dosiahli 1,2 miliardy eur, no Eutelsat sa chce posunúť od tradičných geostacionárnych družíc k flexibilnejšiemu LEO modelu.

Macron hovorí nahlas, čo si Brusel myslí potichu