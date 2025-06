Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová povedala, že americký prezident Donald Trump si myslí, že Iránci by mali zvrhnúť svoju vládu, ak odmietne rokovať o jadrovom programe.

„Ak iránsky režim odmieta pristúpiť k mierovému diplomatickému riešeniu, o ktoré má prezident naďalej záujem, prečo by mu iránsky ľud po desaťročiach útlaku nemal vziať moc?“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu.

Americké bombardéry cez víkend zaútočili špeciálnymi bombami na jadrové zariadenia v Iráne.

Vysokopostavení americkí predstavitelia opakovane tvrdili, že cieľom Spojených štátov nie je zmena režimu. Trump ale na sociálnej sieti naznačil, že práve to je skutočným cieľom. „Nie je politicky korektné používať výraz zmena režimu, no ak súčasný iránsky režim nedokáže urobiť Irán znova skvelým, prečo by nemohla prísť zmena režimu?“ napísal Trump.

Biely dom označil nálet na Irán za úspešný, pričom podľa prezidenta spôsobil „monumentálne škody“.