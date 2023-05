Európska komisia očakáva dohodu na prvom zákone o umelej inteligencii (AI) už v tomto roku. Zároveň však pripúšťa, že nové pravidlá vstúpia do platnosti až v roku 2025. Vyplýva to z rozhovoru s komisárkou pre digitálne technológie Margrethe Vestagerovou, z ktorého vyberal portál euractiv.com.

Pred štvrtým stretnutím Rady EÚ pre obchod a technológie s USA, kde sa bude riešiť regulácia AI, M. Vestagerová povedala, že „nadobudnutie účinnosti by ešte trvalo najmenej jeden, ak nie dva roky“. „Dúfame, že do leta budeme mať v Európe prvý trialóg o zákone o AI, čo by znamenalo, že ak na tom budeme tvrdo pracovať, do konca roka by sme mohli mať výsledok,“ doplnila. Stretnutie sa koná v severošvédskom meste Lulea počas švédskeho predsedníctva Rady EÚ.



Téma AI je už dlhodobo na rokovacom stole medzi EÚ a USA, najmä preto, že nové technológie vytvárajú obrovský potenciál, ale zároveň vyvolávajú obavy, ak AI nebude regulovaná.



Tempo rokovaní na úrovni EÚ o tomto zákone navrhnutom pred dvoma rokmi bolo pomalé, takže podľa M. Vestagerovej by odštartovanie rozhovorov pred letom umožnilo „začať technické práce“ s cieľom dosiahnuť politické dohody.

Európska komisia predložila v apríli 2021 návrh na reguláciu systémov umelej inteligencie, čo sa pokladá za prvý právny predpis EÚ v tejto oblasti. Cieľom je chrániť základné hodnoty a práva EÚ, ako aj bezpečnosť používateľov tým, že systémy, ktoré sa považujú za vysoko rizikové, musia spĺňať nevyhnutné požiadavky týkajúce sa ich spoľahlivosti.



Očakáva sa však zavedenie dodatočných požiadaviek na riešenie rizík, ako je ľudský dohľad alebo jasné informačné povinnosti o schopnostiach a obmedzeniach AI.



Umelá inteligencia sa čoraz viac využíva v oblastiach, ako je zábava (prispôsobenie obsahu), online obchod (predpovedanie vkusu spotrebiteľov), domáce spotrebiče (inteligentné programovanie) a elektronické zariadenia (využívanie virtuálnych asistentov, ako sú okrem iného Siri alebo Alexa).



Európska komisia sa snaží posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti AI, no stále neexistuje spoločný právny rámec, takže cieľom je nahradiť na úrovni celej EÚ dobrovoľný prístup k regulácii normatívnym.