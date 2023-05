Mnoho ľudí vám povie, že pozná zaručenú cestu k úspechu. Nie každý však hovorí z vlastnej skúsenosti. Ako sa rozhodnúť, koho počúvať a koho brať s rezervou? Je to jednoduché – dajte na rady tých, ktorí v živote dosiahli to, po čom sami túžite.

Sam Altman je podľa magazínu Forbes stelesnením úspechu. V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ Redditu či startupu Y Combinator. Dnes je generálnym riaditeľom firiem Loopt či OpenAI, ktorej sa v roku 2015 podarilo od investorov vyzbierať jednu miliardu dolárov. Okrem toho stojí za zrodom konverzačného robota ChatGPT s umelou inteligenciou.

Tejto aplikácií sa podarilo prilákať sto miliónov aktívnych používateľov za rekordne krátky čas, t. j. v priebehu dvoch mesiacov. Pre porovnanie, TikToku to trvalo deväť mesiacov a Instagramu niečo cez dva roky.

Toto je sedem tipov, ktorými podľa Altmana dokážete zvýšiť svoje šance na úspech:

1. Zlepšujte sa exponenciálne

Altman radí uistiť sa, že každá oblasť vášho podnikania prináša čoraz viac výsledkov. Nikdy nestojte na mieste a nebojte sa outsourcingu.

Základom je stále mieriť vyššie. Ku každej veci, podľa ktorej meriate úspech, vždy pridajte „jednu nulu navyše“ či už ide o peniaze, postavenie alebo vplyv na chod sveta. Altman radí nevrhať sa bezhlavo do každého projektu. Oveľa lepšou stratégiou je počkať na projekt, ktorého úspech vám podnikanie v budúcnosti výrazne uľahčí.

2. Majte priam neuveriteľnú sebadôveru

„Verte, že niečo nedokážete, a stane sa to realitou. Verte v opak a budete nezastaviteľný,“ tvrdí Altman. Väčšina úspešných ľudí, ktorých pozná, má tak vysokú sebadôveru, že sa miestami zdá, že žijú v sebaklame. Nevzdávajú sa ani napriek ťažkostiam, pretože vedia, že prišli s niečím prevratným.

Pozitívne myslenie nestačí. Altman varuje, že čím je človek ambicióznejší, tým viac prekážok bude musieť prekonať. Svet je totiž plný pochybovačov a pesimistov, ktorí vám vymenujú milión dôvodov, prečo je váš nápad už od začiatku odsúdený na neúspech.

3. Naučte sa myslieť originálne

Ak budete robiť to, čo ostatní, tak dosiahnete rovnaké výsledky. Často ich nemožno považovať za veľký úspech. Ten dosiahnete tým, že sa zameriate na to, čo ľudia naozaj chcú, a spôsob, ako to preniesť do reality. Myslite ako šéf Tesly Elon Musk, ktorý rieši problémy.

Altman radí, aby ste sa svojich bláznivých nápadov nevzdávali a začali sa obklopovať ľuďmi na rovnakej vlnovej dĺžke. Pomôžu vám ich rozvíjať a vylepšovať. „Ďalším krokom je nájsť jednoduché a rýchle spôsoby, ako tieto nápady otestovať v skutočnom svete,“ dodal šéf OpenAI.

4. Zlepšite sa v predávaní

Nestačí len prísť s nápadom a dúfať, že sa uchytí. Podľa Altmana je dôležité mať schopnosť presvedčiť ostatných ľudí o tom, čomu veríte. Zakladateľ Applu Steve Jobs mal napríklad dar reči a na pódiu dokázal svojimi víziami ohúriť milióny spotrebiteľov.

Predaje a komunikácia idú ruka v ruke, tvrdí Altman. Najlepšou stratégiou je dôverovať svojmu produktu či službe. Vytvorte ich tak, aby ste na ne boli patrične hrdý. V neposlednom rade je dôležité, aby ste sa každého dôležitého stretnutia zúčastnili osobne.