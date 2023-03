Európske krajiny riskujú, že premrhajú obrovské sumy peňazí na infraštruktúru na dovoz plynu, ktorý nebudú potrebovať, varovali experti. Portál Politico píše, že mnohé krajiny, najmä Nemecko, urýchlili plány na novú infraštruktúru skvapalneného zemného plynu (LNG) v panike po tom, čo ruský Gazprom začal obmedzovať dodávky cez plynovody do Európy. Hľadali sa alternatívne zdroje po mori, príklad z USA či Kataru.

Ale podľa novej analýzy Inštitútu pre energetickú ekonomiku a finančnú analýzu (IEEFA) európske krajiny zrejme prestrelili. Súčasná plánovaná dovozná kapacita ďaleko prevyšuje pravdepodobný dopyt po LNG do roku 2030. Analýza ukazuje, že ak sa zrealizujú plány infraštruktúry, kapacita terminálov LNG v celej Európe vrátane Spojeného kráľovstva, Nórska a Turecka by mohla prekročiť 400 miliárd kubických metrov (m3).

Ale keďže dopyt po plyne v celej EÚ už klesá a obnoviteľné zdroje elektriny budú podľa predpokladov tvoriť čoraz väčší podiel na európskom energetickom mixe, skutočný dopyt po LNG by v roku 2030 mohol byť 150 miliárd m3, predpovedá IEEFA. To by ponechalo medzeru 250 miliárd m3 nevyužitej dovoznej kapacity LNG. Zodpovedá to viac ako polovici celkového dopytu po plyne v Európe, ktorý v roku 2021 predstavoval 413 miliárd m3.

Takáto situácia by mohla spôsobiť, že terminály v celej Európe budú nečinné a stanú sa „uviaznutými aktívami“, varovala Ana Maria Jaller-Makarewiczová, energetická analytička IEEFA a autorka novej analýzy.

Bezpečnosť dodávok alebo zbytočnosť?

„Toto je najdrahšia a najzbytočnejšia poistka na svete,“ povedala Jaller-Makarewiczová a dodala, že Európa by mala zvážiť upustenie od niektorých plánovaných projektov. Nemecko, ktoré malo pred rokom 2022 nulovú dovoznú kapacitu LNG, patrí medzi krajiny, ktoré najdramatickejšie investovali do novej infraštruktúry, s plánmi minúť v priebehu nasledujúcich 15 rokov minimálne 9,8 miliardy eur. Podľa analýzy IEEFA by krajina mohla mať do roku 2030 kapacitu nadbytočnú o deväť miliárd m3.

Hovorca nemeckého ministerstva hospodárstva a klimatických opatrení uviedol, že plány krajiny „posilňujú preventívne opatrenia a zabezpečujú bezpečnosť dodávok energie“ pre Nemecko a pre Európu v širšom zmysle.

Krajiny s už existujúcou infraštruktúrou LNG sú však na ceste k tomu, aby mali najväčšiu nadbytočnú kapacitu, pričom Španielsko má podľa prognózy nesúlad 50 miliárd m3. V Turecku je toto číslo 44 miliárd m3, v Spojenom kráľovstve 40 miliárd m3, vo Francúzsku 14 m3 a v Taliansku 10 m3.

Neistá vodíková budúcnosť

Dovoz LNG do Európy vzrástol v roku 2022 o 60 percent v porovnaní s rokom 2021. IEEFA uviedla, že dopyt po LNG bude v roku 2023 naďalej rásť, ale už v budúcom roku začne opäť klesať, najmä v dôsledku zníženia dopytu po plyne v EÚ, väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov na energetickej záťaži a rastúceho zamerania vlád na energetickú efektívnosť.

Prebytok európskych plánov na infraštruktúru LNG už vyvolal kritiku zo strany aktivistov v oblasti klímy kvôli obavám, že by to mohlo prinútiť dovozcov, aby pokračovali v používaní zemného plynu, a ospravedlnili tak náklady na novú infraštruktúru.

Očakáva sa, že určitá infraštruktúra LNG bude v budúcnosti pretavená na dovoz čistého vodíkového plynu. Ale A. M. Jaller-Makarewiczová z IEEFA varovala, že budúci dopyt po vodíku je stále neistý a že existujú technické problémy spojené s premenou infraštruktúry na dovoz a prepravu vodíka.