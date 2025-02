Podľa návrhu reformy colných predpisov, do ktorého mal denník Financial Times možnosť nahliadnuť, budú musieť internetové obchody poskytovať údaje o tovare ešte pred jeho príchodom do EÚ. Tento krok umožní úradom lepšie kontrolovať a monitorovať zásielky. Návrh reaguje na rastúce obavy z prísunu nebezpečných a falšovaných výrobkov priamo k európskym spotrebiteľom.

V súčasnosti je za dovážaný tovar zodpovedný individuálny kupujúci. Ak však reforma vstúpi do platnosti, táto povinnosť sa presunie na samotné platformy.

Mnohonásobný rast

„Stúpajúci objem produktov, ktoré sú nebezpečné, falšované alebo inak nevyhovujúce, predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, negatívne ovplyvňuje životné prostredie a narúša spravodlivú hospodársku súťaž, čím znižuje konkurencieschopnosť v rôznych odvetviach,“ uvádza sa v návrhu.

Počet nízkohodnotných zásielok importovaných do EÚ sa v roku 2024 vyšplhal na 4,6 miliardy, čo je štvornásobok oproti roku 2022. Viac než 90 percent z nich pochádzalo z Číny. Podľa návrhu tento objem kladie na colné úrady „neúnosnú záťaž“.

Zrušená by mala byť aj súčasná výnimka pre zásielky s hodnotou nižšou ako 150 eur, čím sa zabezpečí, že budú podliehať colnej kontrole. Únia tiež zvažuje zavedenie manipulačného poplatku za každú zásielku. Colné orgány tak získajú kompletný prehľad o dodávateľských reťazcoch, čím sa posilnia kontroly dovozu aj vývozu.

Podľa dokumentu spôsobuje falšovanie odevov straty v hodnote takmer 12 miliárd eur ročne (päť percent tržieb), v kozmetickom priemysle sú škody vyčíslené na tri miliardy eur (päť percent predaja) a v segmente hračiek na jednu miliardu eur (takmer deväť percent tržieb).

Nekalé praktiky

Okrem toho Európska komisia už vyšetruje obchodné praktiky spoločností Shein a Amazon a podnikla kroky proti platformám AliExpress a Temu na základe legislatívy regulujúcej správanie veľkých online trhovísk.

Online platformy sú momentálne oslobodené od zodpovednosti za produkty predávané tretími stranami, pokiaľ o ich nelegálnosti či nebezpečnosti nevedeli alebo ich neodstránili dostatočne rýchlo.

Temu a Shein už v minulosti uviedli, že dodržiavajú pravidlá EÚ. Temu zároveň deklarovalo podporu potrebným zmenám v prospech spotrebiteľov.

Amazon tvrdí, že má zavedené preventívne opatrenia na elimináciu nevyhovujúcich alebo nebezpečných výrobkov zo svojej ponuky.