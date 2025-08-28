Európska únia musí v obchodnom spore s USA vystupovať agresívnejšie a možno dočasne akceptovať aj vyššie clá, aby dosiahla lepšiu dohodu, vyhlásil riaditeľ Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO) Gabriel Felbermayr.
Americký prezident Donald Trump „pravdepodobne rozumie iba jazyku sily,“ povedal ekonóm. Najnovšiu obchodnú dohodu medzi šéfom Bieleho domu a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou by podľa neho bolo treba zrušiť a začať nové rokovania.
Najmä dodatočné rozšírenie ciel na oceľ a hliník by mohlo výrazne uškodiť európskemu priemyslu, pričom „starý kontinent“ má prostriedky na to, aby sa bránil. Únia môže napríklad zatlačiť na americké digitálne koncerny, ktoré veľkú časť obratu dosahujú v Európe.