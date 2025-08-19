Spojené štáty rozšírili clá na oceľ a hliník po tom, čo ministerstvo obchodu do zoznamu „derivátov“ ocele a hliníka pridalo 407 položiek.
„Opatrenie sa vzťahuje na veterné turbíny a ich komponenty, mobilné žeriavy, buldozéry a iné ťažké zariadenia, železničné vagóny, nábytok, kompresory a čerpadlá a stovky ďalších produktov,“ priblížil rezort obchodu, ktorý zopakoval, že cieľom colnej politiky je posilniť oceliarsky a hlinikársky priemysel v USA. Rozšírený zoznam vstúpil do platnosti 18. augusta.