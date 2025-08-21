Spojené štáty a Európska únia uzavreli rámcovú obchodnú zmluvu, ktorá potvrdzuje predbežnú ústnu dohodu, na ktorej sa strany dohodli v júli.

Okrem iného zahŕňa 15-percentný colný strop na väčšinu dovozov do USA vrátane automobilov, liekov, polovodičov či dreva.

V prípade vozidiel ide o zníženie zo súčasnej 27,5-percentnej sadzby. Pri čipoch americký prezident Donald Trump hovorí o možnosti uvaliť na import z väčšiny krajín stopercentné clo, čomu sa ale EÚ vďaka zmluve vyhne.

Podľa eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča by alternatívou k dohode bola obchodná vojna s mimoriadne vysokými clami a politickou eskaláciou, čo „by ohrozilo pracovné miesta, ekonomický rast a podniky na oboch stranách Atlantiku“.

