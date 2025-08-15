Americký prezident dnes oznámil, že v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov zavedie clá na čipy. Novinárom na palube Air Force One povedal, že okrem polovodičov môžu nové sadzby zasiahnuť aj oceľ, hoci na tú už v júni zvýšil clo na 50 percent. Formálne oznámenia zatiaľ chýbajú.
Ministerstvo obchodu od apríla vyšetruje dovoz polovodičov aj liečiv z dôvodov národnej bezpečnosti. Proces môže trvať mesiace a výrobcovia aj firmy z oblasti umelej inteligencie požadujú viac jasnosti, keďže čipy sú kľúčové pre širokú škálu moderných produktov. Donald Trump minulý týždeň povedal generálnemu riaditeľovi Apple Timovi Cookovi, že zvažuje clo vo výške 100 percent. Dnes naznačil možnosť sadzieb až 200 či 300 percent.
Prezident USA sa o clách môže rozprávať aj s ruským vodcom počas samitu na Aljaške, kam podľa neho Putin privedie podnikateľov. Zdôraznil, že obchod s Ruskom sa nerozšíri, kým sa neukončí vojna. V posledných týždňoch tiež pohrozil clami na odberateľov ruských energií, vrátane 50-percentného cla na tovar z Indie. Spomenul aj sprísnenie sankcií voči Moskve, ak stretnutie neprinesie pozitívny výsledok.