Finančné záujmy EÚ nie sú podľa Európskeho dvora audítorov dostatočne chránené pred podvodmi pri DPH v rámci zjednodušených colných režimov. Audítori upozornili, že kontroly členských štátov majú závažné nedostatky.

V prípade dovážaného tovaru je DPH splatná, keď tovar vstúpi do priestoru EÚ, a dlžná suma sa stanovuje na základe colných vyhlásení. Podvody v oblasti DPH pri importe narúšajú hospodársku súťaž na jednotnom trhu a majú negatívny vplyv na financie EÚ aj členských štátov.

Audítori zistili, že zjednodušené dovozné colné režimy sú obzvlášť náchylné na takéto podvody. Okrem toho poukázali na nezrovnalosti v regulačnom rámci EÚ pre zjednodušené dovozné colné režimy a v spôsobe, akým Európska komisia monitoruje tento rámec. Odporúčajú zaviesť a presadzovať štandardizované pravidlá.

Chýba jednotná regulácia

Podľa Európskeho dvora audítorov chýbajú v EÚ jednotné pravidlá pre reguláciu daňových zástupcov. Problémom sú rozdielne prístupy krajín k rušeniu platnosti identifikačných čísel pre DPH. Zaznamenali tiež nezrovnalosti medzi statusom čísel DPH a statusom čísel registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).

Obchodníci, ktorí porušujú pravidlá v oblasti DPH, tak môžu naďalej vykonávať colné operácie. Sankcie a pokuty sa v jednotlivých členských štátoch tiež výrazne líšia.

Colná spolupráca zlyháva

Audítori ďalej zistili závažné nedostatky v kontrolách členských štátov týkajúcich sa zjednodušených režimov pre DPH pri dovoze. Potvrdili značné straty pri výbere DPH vo vzorke dovozov, ktorú skontrolovali, bez uistenia, že sa tovar prepravuje z členského štátu dovozu do iného členského štátu na predaj. To je podmienkou na udelenie oslobodenia od DPH pri dovoze do EÚ.

Takisto našli prípady podhodnotenia výrobkov - a teda aj DPH - dovozcami, najmä pokiaľ ide o smartfóny, textil, obuv a šperky. Obmedzenie prístupu k údajom znamená, že je ťažké porovnať základ dane dovážaného tovaru (colné vyhlásenia) a hodnotu zdaniteľného predaja v rôznych členských štátoch.

EDA zistil aj nedostatky v spolupráci medzi členskými štátmi a na úrovni EÚ. Napriek odporúčaniam z predchádzajúcich auditov zostáva zdieľanie údajov aj naďalej problémom, najmä medzi daňovými a colnými správami v rôznych členských štátoch Únie.