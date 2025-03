Klamstvo je staré ako ľudstvo samo. Človek klame väčšinou preto, aby si zabezpečil výhodnú pozíciu alebo vlastný prospech. Podobný motív mali aj najväčší klamári sveta.

TREND prináša rebríček deviatich najnotorickejších klamárov na svete. Zostavil ho National Geographic, posledné tri priečky doplnil TREND zaujímavými menami zo súčasnosti a nedávnej minulosti, ktorí sa dopustili výrokov s prinajmenšom pochybnou validitou.

Zdroj: TASR/AP

9. Donald Trump

Donald Trump patrí k najviac polarizujúcim prezidentom Spojených štátov. Keď sa v roku 2020 po druhýkrát uchádzal o prezidentské kreslo, odmietol uznať víťazstvo Joea Bidena. Tvrdil, že došlo k volebnému podvodu a legitímnym prezidentom by mal byť on.

Investigatívni novinári sa rozhodli preskúmať tieto obvinenia v šiestich štátoch, v ktorých Trump spochybnil výsledky. Hoci identifikovali takmer päť stoviek prípadov, ktoré mohli poukazovať na potenciálny podvod, podľa televízie PBS by to v kontexte 25 miliónov odovzdaných hlasov ani zďaleka nestačilo na to, aby rozhodli voľby v prospech Bidena. Trumpove obvinenia však stihli zmobilizovať jeho prívržencov, ktorí v roku 2021 vtrhli do Kapitolu, a dosť pravdepodobne zmobilizovali aj jeho voličskú základňu, čoho dôkazom je Trumpovo vlaňajšie víťazstvo vo voľbách.

Americký prieskum sa v roku 2020 dopracoval k zaujímavým zisteniam, že takmer polovica opýtaných, nezávisle na tom, či sú to republikáni alebo demokrati, má tendenciu považovať za podvod voľby, v ktorých neuspeje ich kandidát.