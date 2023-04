Chceli sa stať dominantnou spoločnosťou na českom trhu so solárnymi panelmi, no namiesto toho sa v súčasnosti topia v problémoch. Energetický holding Malina podľa informácií českého portálu e15.cz časti zamestnancov nevyplatil mzdu za odrobenú prácu. Okrem toho sa sťažujú aj zákazníci. Tí síce s firmou podpísali zmluvy a zaplatili zálohy, no solárnych panelov sa dlhé mesiace nedočkali.

Sťažnosti sa kopia

Energetický holding Malina Group za posledné mesiace uzavrel tisíce zákaziek, za ktoré vybral dopredu státisícové zálohy. K ich realizácií však nedošlo a sťažnosti zo strany zákazníkov sa začali kopiť, informuje portál idnes.cz

„Tak záloha zaplatená, papiere vybavené a fotovoltika nikde. Firma nekomunikuje. Ani centrála, ani obchodný zástupca. Len poslali mail s ospravedlnením a sľubmi, ako sa s nami spoja... a nič. Ani materiál zatiaľ nedoviezli,“ sťažuje sa jeden zo zákazníkov.

Z recenzií takisto vyplýva, že spoločnosť nedokončila ani niektoré objednávky z vlaňajšieho apríla. Časť zákazníkov sa preto rozhodla vo veci podať žalobu.

Zamestnanci sa obrátili na právnikov

Český web idnes.cz takisto priblížil, že Malina Group v súčasnosti nereaguje na otázky zákazníkov, ani novinárov.

Zákaznícka linka hlási obsadených konzultantov a s PR agentúrou, ktorá pre firmu zabezpečovala tlačový servis, bola rozviazaná spolupráca. Kontakt na šéfa spoločnosti Cyrila Regnera dokonca zmizol z webu. Okrem toho, od Vianoc do konca januára malo z firmy odísť dohromady 50 montážnych partií, teda väčšina. Dôvodom majú byť nevyplatené mzdy.

Časť pracovníkov s právnikmi rieši, ako ďalej postupovať a ako sa peňazí domôcť právnou cestou. Aké budú ďalšie kroky firmy je podľa ekonomického portálu e15.cz ťažké odhadnúť. Malina v januári priznala, že už niekoľko mesiacov čelí problémom s cash flow. Odvtedy sa nového investora nepodarilo nájsť.