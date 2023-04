Na zabezpečenie energetickej bezpečnosti Česka a Slovenska musia obe krajiny postupovať spoločne. Na spoločnom rokovaní slovenskej a českej vlády v Trenčíne sa na tom zhodli dočasne poverený premiér Eduard Heger a jeho český kolega Petr Fiala.

„To najdôležitejšie je jadrové palivo. Slovenská i Česká republika majú silne rozvinuté energetické zdroje práve na základe jadra. A je dôležité, aby sme spoločne s Českou republikou dokázali čo najrýchlejšie prejsť od ruského paliva na iné palivo," zdôraznil Heger.

Posilňovanie energetickej bezpečnosti a eliminovanie závislosti od ruských surovín je jednou z najdôležitejších spoločných tém aj podľa českého premiéra Fialu. Pripomenul, že obe krajiny zvládli končiacu sa zimu.

„Podarilo sa nám ušetriť významnú časť plynových rezerv a zároveň sme sa vymanili z dovoznej závislosti od dodávok ruského plynu. Do budúcnosti musíme počítať s komplexnejšími projektmi vrátane spoločných projektov so Slovenskou republikou, ktoré by ešte viac posilnili energetickú bezpečnosť a zabezpečili spoľahlivé dodávky energie," doplnil Fiala.